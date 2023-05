Roger González, tiene un chip camaleónico

El conductor, actor, cantante, productor y actor de doblaje Roger González estuvo de visita en Mérida, una ciudad que le gusta mucho y que disfruta.

En el marco de una actividad organizada por una universidad privada en el Estado, el artista concedió una entrevista al Diario en la que habla de sus fortalezas en la industria, cómo ha enfrentado los cambios, sus proyectos más recientes y hasta su infancia, época en la que afirma le sacaba canas verdes a sus padres.

Compartimos la entrevista de Roger, a quien muchos recuerdan por los años que trabajó en Disney Channel, en la conducción del programa, “Zapin Zone”.

¿Empezaste en la industria del entretenimiento a los 11 años, cómo has enfrentado los cambios que ha demandado la televisión y los diversos medios de comunicación?

La industria de la televisión y del entretenimiento es de cambios constantes, lo que parece hoy que está de moda, en un mes ya no lo está, los formatos cambian y te tienes que adaptar; me gustan mucho los cambios desde que estoy pequeño, me he adaptado, me gusta enfrentarme a esas incomodidades que a veces presenta a lo que me dedico, pues me impulsa a reinventarme y transformarme, por algo he tenido la oportunidad en esta industria de estar de metiche en todo.

En la televisión, en el teatro, en el cine, el doblaje, produciendo y dirigiendo detrás de cámaras, habla un poco de ser camaleónico como a mí me gusta ser, es un industria muy rica, bonita, me he dedicado toda mi vida a esto, pero creo que le sacas provecho realmente cuando tienes ese chip camaleónico de estar explorando diferentes ramas del arte.

Hoy no te podría decir qué es lo que más me gusta, y es algo que me preguntan mucho, es difícil contestar, porque todos son muy bonitos, cuando te desarrollas en uno, sabes que esas herramientas te las puedes llevar luego a otro lado, y así ha sido mi carrera, he aprendido mucho de diferentes ramas y he crecido dentro de la industria, sí es muy importante adaptarse a los cambios, (la industria) va mucho más rápido que hace 15 años atrás.

¿Cuáles consideras que son tus fortalezas cuando emprendes un nuevo proyecto?

Trabajar en equipo es una de mis fortalezas, me gusta mucho hacerlo de este modo, como artista no puedes ir solo, sea en el teatro, la televisión, o el cine; son proyectos donde no solo estás tú, detrás hay un gran equipo trabajando contigo, y uno tiene que saber hacer equipo; algo muy importante, es no solo hacerlo con la gente que está contigo en el escenario o frente a las cámaras; detrás, también hay gente muy valiosa, como el camarógrafo, el maquillista, el director, el productor, los guionistas. Siempre he pensado que conducirme de este modo se debe a que me lo inculcaron desde niño.

No solo la actuación ha sido parte de mi vida, durante muchos años me dediqué al deporte, trabajar en equipo ha sido un valor que me ayudó muchísimo a siempre poder encajar en todos los grupos donde me he desarrollado, y en esta industria creo que el trabajo en equipo es fundamental, para que existan proyectos que sean exitosos.

Tener una actitud positiva en esta carrera tan complicada y difícil es fundamental, de lo contrario, la industria te puede aplastar; tener metas fijas es otro punto que juega a tu favor, al igual que los valores. Creo que son aspectos que a mi me han fortalecido a lo largo de toda mi carrera.

¿Cuál es el consejo de Roger González para los jóvenes que tienen inquietudes de adentrarse al mundo de la comunicación?

Creo que realmente tienes que sentir una pasión muy grande por esta industria, muchos estudiantes puede que elijan alguna carrera relacionada con esto, porque no saben qué estudiar y es lo que siempre se ha dicho, pero terminan quedándose personas que sienten una pasión muy grande por comunicar, más allá de lo bonito que pueda ofrecer la industria del entretenimiento, lo colorido o el glamur, el principio más importante es la conexión de ser humano a ser humano, si te gusta la comunicación tienes que sentir una pasión por conectar con los demás, y no es desde el ego de “yo te tengo que decir” o “yo te voy a producir” o “yo voy a actuar para ti”, sino realmente hacer una conexión que todos la perciban.

Siento realmente que hoy el mundo vive una desconexión humana, dedicamos mucho tiempo a los aparatos electrónicos, no es algo que esté mal, lo está cuando preferimos la tecnología a ver a una persona a los ojos o tomar un buen café con tu mejor amigo, o ir a la casa de tus abuelitos a escuchar esas historias de las cuales puedes aprender, y no lo haces por estar en un mundo virtual o conectado. Lo principal es eso, conectar con otro ser humano.

Recientemente diste un gran paso al concluir tu relación laboral con el programa “Venga la alegría” de TV Azteca, para emprender un negocio propio de telefonía ¿cómo estás aplicando todo lo aprendido en este nuevo reto laboral? Algo muy distinto a lo que habías realizado en tu carrera.

Es completamente distinto a lo que había hecho hasta ahora, hace 7 u 8 años yo quería invertir en algo que no tuviera que ver con la industria del entretenimiento, ya había formado una empresa, mi productora con la que hacemos contenido audiovisual y diferentes proyectos, pero quería invertir en otra cosa que no fuera de la industria del entretenimiento, y entre todas esas locuras de ¿dónde pongo mi dinero en algo que sea diferente?; llegó a mi y a mi socio la oportunidad de abrir un nuevo servicio de telefonía aquí en México, y competir con esos servicios que están desde hace muchos años en el país.

Nuestra meta es hacer imprescindible el servicio que ofrecemos, llevarlo al alcance de las manos, el servicio de telefonía móvil es algo que hoy todo mundo tiene, la idea es que el cliente no tenga que desplazarse ni siquiera para firmar un contrato, que todo lo haga a través de un servicio, sacarle ventajas al mundo digital. México es uno de los países donde el servicio de internet es de los más caros, creo que las empresas que hoy dominan el mercado lo hacen porque hay 80 millones de mexicanos que están acostumbrados a solo un tipo de compañía.

La verdad es que la telefonía móvil es algo tan personal, que debería ser un servicio que resulte bonito tener, con un buen trato y que pagues menos y que recibas más (como las gigas), hoy por hoy, la gente está conectada todo el tiempo, y, si además, tienes que apagar los datos porque si no pagas más, entonces no se ofrece lo que el cliente necesita que es estar conectado 24 horas y tener mucha disponibilidad, eso es lo que nosotros ofrecíamos y en lo que trabajamos tres años y medio antes de lanzar nuestra compañía (Wemo Mobile), entramos al mercado en noviembre del año pasado y los resultados han sido mejor de lo que esperábamos, nunca pensamos que del boca en boca la gente esté recomendando un servicio, principalmente cuando se piensa que en México sólo había uno o dos, pues no, llegamos nosotros y tenemos la posibilidad de brindar un mejor servicio con cobertura en toda la república mexicana y en Estados Unidos.

¿Has pensado volver pronto a la televisión, el teatro o el cine…?

A la televisión no pienso regresar en este año, fueron cuatro maravillosos años en el programa “Venga la alegría” (de TV Azteca), la pasé muy bien, pero hoy creo que la empresa que hemos creados (la telefonía) me necesita más que nunca porque hemos hecho una inversión muy importante; nos está yendo muy bien como para dejar el barco y meterme en otros proyectos, mi prioridad todo este año es concentrarme al cien por ciento en este emprendimiento; en la radio todavía tengo presencia, tampoco pienso dejar de lado mi carrera artística, sigo recibiendo guiones para teatro, pero en el caso de la televisión es una pequeña pausa, he trabajado toda mi vida en la pantalla chica y siempre lo voy a hacer. Cuando vuelva a la televisión, tal vez lo haga el próximo año, será con un gran proyecto.

¿Absorbe más tiempo la televisión?

Absorbía la mitad de mi día, era un programa (“Venga la alegría”) muy divertido, pero que duraba hasta las 2 de la tarde. Era importante poner una pausa porque no se puede con todo, y aunque amo la televisión, y la televisión siempre me ha acompañado desde que soy niño, necesitaba concentrarme y apostar a otro proyecto.

Ayer celebramos el Día del Niño ¿cómo recuerdas tu infancia?

Trabajando, haciendo deporte y sacándole canas verdes a mi mamá y a mi papá. Soy una persona hiperactiva, así que imagina cómo era de niño, mis papás, de verdad, no podían conmigo, recuerdo de niño estar en clases de todo lo que te puedas imaginar, además trabajaba, y llevaba muchos amigos a la alberca de mi casa (en Monterrey), fue una vida muy movida, llena de deporte, de muchísima gente, y siempre trabajando, esto ha sido mi pasión toda la vida. Hacía muchas travesuras y me metía en muchos problemas.

Otra de las pasiones de Roger González es viajar por el mundo, dice que frecuentemente visita Mérida por sus atractivos y su gastronomía.