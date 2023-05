Celebran a las mamás en Mérida y bailan al ritmo de los éxitos de Los Ángeles Azules

Miles de mujeres cantaron y bailaron anoche al ritmo de Los Ángeles Azules en el Pabellón Alegría (en el poniente de la ciudad), donde se realizó el concierto por el Día de las Madres que organizó el Ayuntamiento de Mérida.

Fue grande la expectación que despertó el grupo que ha traspasado fronteras con su música, ha realizado colaboraciones con figuras importantes como Ximena Sariñana, Pepe Aguilar, Yuri, entre otros, y que ha hecho bailar a personas de cualquier edad.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 40 mil personas llegaron al Pabellón Alegría, que fue dividido en cuatro secciones: Área de mujer segura, VIP para personas con alguna discapacidad, Invitados especiales y Zona fan. El ingreso en las tres primeras secciones fue por medio de brazaletes —unos 2,500— que se entregaron a través de medios de comunicación.

Aunque el concierto estaba programado para las 9 de la noche, hubo personas que llegaron al lugar desde las cuatro de la tarde, y pese a las horas de espera, se mostraron en todo momento emocionadas de poder ver a su grupo favorito.

“Soy fan, no me pierdo ningún concierto de ellos, voy a cantar a todo pulmón ‘El listón de tu pelo’, me encanta, traje tenis para poder bailar a gusto”, dijo Rosa María Puc Andrade.

Rosalinda Estrella, otra asistente al evento, dijo que estaba lista para cantar, especialmente el tema “17 años”, y aunque le gusta mucho bailar, ya no lo hace porque se cansa.

El grupo subió al escenario minutos después de las 9 de la noche, sus integrantes fueron recibidos con una gran ovación desde que comenzaron a ocupar sus respectivos lugares.

La agrupación nacida en Iztapalapa (Estado de México) complació a las mamás, y al público en general con los éxitos “20 rosas”, “Cumbia del acordeón”, “¡Ay amor!”, “Amor a primera vista”, “Entrega de amor”, “Mi único amor” y “Las maravillas de la vida”, que fueron bailados y coreados de principio a fin.

Entre bromas, haciendo como que no sabían cuál era el motivo de la celebración, mencionaron divorcios y chistes, hasta felicitar a las mamás presentes.

Cuando tocó el turno de las canciones “17 años” y “El listón de tu pelo” fue la locura, pues la gente no desaprovechó la oportunidad de bailar.

Más de 100 elementos salvaguardaron el orden en el lugar, explicó el comandante Mario Arturo Escalante, director de la Policía Municipal de Mérida.

Por su parte, el alcalde Renán Barrera Concha envío una felicitación a todas las mamás y se dijo contento de que hayan disfrutado el evento y de su grupo favorito.— VANESSA ARGAEZ CASTILLA