Clara Chía de fiesta y sin Piqué; la captan en presunto estado de ebriedad

BARCELONA.— El viaje que Gerard Piqué tomo a Miami para ver a los hijos que tuvo con Shakira habría sido un tiempo que su actual novia aprovechó al máximo, pues en internet se han ido filtrando imágenes de las actividades que la estudiante de Relaciones Públicas realizó durante la ausencia de su novio.

No obstante, las fotos filtradas han desatado la crítica y comentarios negativos en contra de la española de 24 años, pues se le ha mostrado teniendo un comportamiento muy distinto al que suele tener cuando está con el exfutbolista del FC Barcelona.

Clara Chía es captada en presunto estado de ebriedad y hasta ''perreando''; se habría ido de fiesta sin Piqué

Hace unos días se difundieron unas fotografías en la que se dio a conocer que mientras el también empresario pasaba tiempo con sus hijos Milan y Sasha en EE.UU como parte del acuerdo entorno a su visita mensual, en Barcelona su novia se fue de fiesta con sus amigos.

Piqué visitó a sus hijos en Miami

La prensa española reportó que Clara Chía Martí fue captada en una región llamada Premiá de Mar pasándola bien con unos amigos.

Sin embargo, esta no habría sido la única salida de la joven, ya que en el programa Chisme No Like se mostraron fotos de la actual pareja sentimental de Piqué en otra presunta fiesta.

Ante la asusencia de Piqué, Clara Chía se habría "refugiado" en sus amigos

Aunque lo relevante de estas nuevas imágenes ha sido el hecho de que presuntamente fue vista en un estado inconveniente.

En una reciente emisión del programa transmitido por YouTube, se mostraron fotos de Clara más desinhibida, pero la razón de este comportamiento habría sido el presunto estado de ebriedad en el que estaba.

Clara Chía es captada en estado inconveniente y sin Piqué

De igual modo, los presentadores del programa mostraron un vídeo en el que aparentemente la novia de Gerard Piqué está perreando (bailando) a media calle, esto a causa de las copas de más que se había "tomado". Clara Chía es captada ''perreando''

Pese a que se desconoce sin son verídicas las imágenes, así como el video, Javier Ceriani, externó su contundente opinión al respecto

“Ahí está Clara Chía, con otra mujer, divirtiéndose, están tomando alcohol, tiradas en el piso, con las piernas para arriba… Es la verdadera Clara Chía… Esta no es la Clara Chía que vemos con Piqué, toda ‘modosita’, esto es a lo que le tiene miedo Shakira”, comentó el argentino

