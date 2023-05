Frida Sofía ''olvida'' denuncia contra su abuelo Enrique Guzmán por presunto abuso

MIAMI.— La polémica demanda que emitió Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán por presuntamente haber abusado de ella sexualmente cuando era una niña podría llegar a su fin, esto según lo informado por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

Y es que de acuerdo con el también presentador de TV, la hija Alejandra Guzmán estaría pensando en frenar la denuncia por una razón.

¿Frida Sofía se retracta? Podría frenar la denuncia contra su abuelo Enrique Guzmán por presunto abuso

En una emisión del programa Sale el Sol, el también conductor de TV, Gustavo Adolfo Infante reveló que la aspirante a cantante habría pensado en no continuar con el proceso legal en contra del exintegrante de los Teen Tops.

De acuerdo con Infante, Frida Sofía estaría experimentado miedo de presentarse en la instancia adecuada para rendir su declaración, por lo que esto podría ser motivo para que la joven "olvide" su demanda.

Frida Sofía frena denuncia contra su abuelo Enrique Guzmán por presunto abuso

Asimismo, Gustavo Adolfo indicó que la decisión de la también influencer habría surgido a raíz de la nula atención que le brindaron las autoridades mexicanas a su caso.

No obstante, la hija de la intérprete de "Mala hierba" parece estar tranquila, pues al menos pudo señalar al cantante como su abusador, además de que afortunadamente recibió mucho apoyo por parte de varias personas.

“Que la demanda, las autoridades de México no pelaron la demanda que ella hizo, que para ella ya quedó sanado y aquella fotografía de la Frida chiquita aterrorizada por Enrique Guzmán es lo que quería que el mundo se supiera y que quiere estar en paz” detalló Gustavo Adolfo Infante.

Abogados de Frida Sofía interpusieron una demanda en México de la cual las autoridades habrían hecho caso nulo

El periodista también reveló que la hija del empresario Pablo Moctezuma tiene miedo de pisar México.

“Mucha gente le ha dicho ‘no pasa nada, tu vas, declaras y te regresas a Miami’. Pero no quiso ella, no quiere saber nada ni de Alejandra, ni de Enrique” explicó el comunicador. Frida Sofía no estaría interesada en retomar su relación con su mamá y el resto de su familia

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante habló de la relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán; sobre este controversial tema, el también conductor del programa El minuto que cambio mi vida dijo que la joven no tiene intenciones de arreglar los problemas ni con su mamá ni con el resto de la familia Guzmán - Pinal.

Te puede interesar: Luis de Llano: La acusación de Frida Sofía a Guzmán le pareció ''una telenovela''