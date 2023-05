''La Sirenita'' ofrece una reflexión del mundo actual

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—Para el elenco detrás del live action de “La Sirenita”, la cinta es una reflexión del mundo en que vivimos, pero también de que todos merecen verse representados en la pantalla, así lo detalló en conferencia de prensa Awkwafina, quien interpreta a Scuttle.

Además, la película inspirada en el cuento de Hans Christian Andersen y que llegará a salas el próximo 25 de mayo, promete ser una historia en la que la amistad cobrará un mayor valor.

“En los romances de Disney siempre queremos ver la atracción entre los personajes, pero lo que fue divertido de esto es ver a Eric y Ariel como dos personas que se sienten inquietas, que sienten que están detrás de los muros de sus respectivos castillos”, señaló Jonah Hauer-King, quien interpreta al príncipe Eric.

“Y lo que fue realmente lindo es que ambos sentían que le estaban enseñando algo al otro, estaban emocionados y fascinados por el mundo del otro… creo que eso es encantador, es un buen mensaje de lo que significa estar enamorado, estar en una relación, es la amistad, es lo fundamental. Y eso fue realmente divertido de explorar”, añadió.

A dos días de la premiere, que se realizó en Los Ángeles, California, el elenco se reunió en una conferencia virtual donde agradecieron la respuesta positiva del público que ya pudo ver en anticipado el filme.

Tras casi cinco años de trabajo, la protagonista y postulada al Grammy, Halle Bailey, relató lo que ha significado este papel en su vida, incluso, afirmó que siente una conexión con Ariel.

“Ariel me ayudó a encontrarme a mí misma, a esta versión joven de mí, porque he pasado cinco años de mi vida en esto, de los 18 a ahora que tengo 23; así que han sido años intensos y transformadores, mientras me desarrollaba como una mujer joven”, mencionó.