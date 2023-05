Luis Miguel recuerda a su mamá Marcela Basteri; comparte foto con ella

ESPAÑA.— Luis Miguel y la historia con su madre Marcela Basteri es un tema polémico que se ha visto envuelto de dudas, teorías, pero sobre un gran dolor para el cantante y sus dos hermanos (Alejandro y Sergio). Sin embargo, este 10 de mayo, con motivo de la celebración del Día de las madres, el cantante recordó a la mujer que le dio su vida.

Así fue como Luis Miguel recordó a su mamá Marcela Basteri

Aunque el intérprete de "Tú o ninguna" vio por última vez con vida a Marcela el 16 de marzo de 1985, cuando le dedicó una canción en el Luna Park en Argentina, Luis Miguel sigue teniendo presente a su progenitora.

Se tiene registro de que Luis Miguel vio por última vez a su mamá en 1985

Mediante redes sociales, el apodado 'El Sol de México' sorprendió a sus fans al compartir una fotografía en la que aparece junto a su mamá Marcela Basteri.

En la imagen que impactó a sus miles de fans en el mundo, se puede ver a un 'Micky' muy joven, quien al igual que su mamá muestra una enorme sonrisa.

Sin agregar algún pie de foto, Luis Miguel dio a entender que este 10 de mayo, él también celebra —a su manera— el día de las madres.

Cabe recordar que en una entrevista de 2008, el intérprete de temas como "La Incondicional", "Suave", "Hasta que me olvides", "Te necesito", entre otros más, reiteró lo importante que era una madre, y lo difícil que era vivir sin su amor, algo que esperaba entonces, poder superar.

"No, desgraciadamente no, y esa es una de las cosas que más me duelen y es de los temas que siguen estando ahí pendientes: yo creo que es algo que en su momento podré superar, pero no ha sido posible, una madre siempre será una madre, sobre todo para aquellos que no contamos con su presencia, que no contamos con ese cariño, con ese amor, todavía le damos muchísimo más valor", detalló 'Luis Mi' en aquella ocasión.

¿Qué le pasó a la mamá de Luis Miguel?

Sobre el paradero de la mamá de Luis Miguel se han originado diversas teorías, pues desde aquella presentación del Luna Park en la que a la italiana se le vio observa con gran orgullo y amor a un alegre 'Micky', se desconoce qué sucedió con ella.

Pero entre las hipótesis que más han cobrado relevancia están el asesinato que presuntamente habría cometido el papá de Luis Miguel, Luisito Rey, contra quien fuera su esposa; y su aparente aparición como una vagabunda que radica en Buenos Aires.

Hasta el momento la desaparición —y posible muerte— de Marcela Basteries es un misterio que ni el propio cantante ha podido resolver, por lo que esto ha sido una carga que lo ha acompañado toda su vida.

