''Novio'' de Silvia Navarro desmiente a la actriz; niega romance y que se vayan a casar

CIUDAD DE MÉXICO.— Desde hace un año Silvia Navarro y Flavio Medina sembraron la duda sobre haber comenzado una relación amorosa, pues además de dejarse ver juntos, ambos actores no tuvieron reparo en mostrarse cariñosos, incluso solían hacer públicas sus "declaraciones" de amor.

En febrero de este 2023, la protagonista de varias telenovelas ya no oculta más su amor, y en plena entrevista le pidió al histrión que se casará con ella, pero a meses de aquella "propuesta", el actor negó que sostengan un romance.

''Novio'' de Silvia Navarro niega tener una relación con la actriz

El pasado 19 de abril Flavio Medina cumplió años y Silvia Navarro no dejó pasar la oportunidad para dedicarle un romántico y emotivo mensaje a su presunta pareja sentimental.

“Mi amor hermoso... que seas muy feliz y te sea devuelto todo lo bonito que nos regalas a los que tenemos la fortuna de conocerte. FELIZ CUMPLEAÑOS. Te amo”, escribió la actriz junto a una foto de ambos en blanco y negro.

Por su parte el villano de telenovelas como "Quiero amarte" o "Amor bravío" agradeció este bonito gesto con un mensaje en el que dejó ver el gran amor que siente hacía la actriz: "¡hermosa! Te Amo siempre y pa siempre”.

La interacción de los actores para los fans de Silvia confirmó que la relación sentimental entre ellos continuaba. Pero en una reciente entrevista, Medina puso fin a las especulaciones sobre el presunto romance que sostienen.

Fue durante una emisión del programa Ventaneando en el que se mostró una grabación en la que el actor aclaro que la protagonista de la telenovela "Cuando me enamoro" y él solo son amigos.

“Silvia y yo por supuesto que somos amigos desde hace muchos años, nos amamos, nos adoramos y por supuesto que tenemos una relación porque somos grandes, grandes amigos y nos adoramos”, explicó el histrión.

Pero por si sus palabras no habían sido claras, Flavio reiteró que no existe algo más allá de una amistad: "No, somos muy amigos, nos adoramos”, agregó el actor.

Flavio Medina fue cuestionado en un evento realizado para promocionar la serie ''Isla Brava'' en la que participó, por ello para evitar más preguntas de los reporteros prefirió hablar del papel que interpretó, que según él ha sido muy importante.

“Yo estoy encantado, mi personaje es 'Alfredo', 'Alfredo' es el patriarca de esta familia, es un tipo encantador, muy encantador, es un tipo que tiene mucho poder en la isla donde viven. Es un tipo que también camina por lados muy oscuros, es un personaje muy complejo y fue una delicia haberlo interpretado”, detalló el actor.

Finalmente tras desmentir a Silvia Navarro, internautas han vuelto a considerar la idea de que la actriz no deja la soltería porque aún "no sale del clóset". Recordemos que la sospecha sobre su gusto por las mujeres ha sido un rumor que ronda a la actriz desde hace un par de años.

