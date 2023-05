Erik Rubín confiesa que su hija llama ''madrastra'' a Apio Quijano (VÍDEO)

Erik Rubín de nueva cuenta causó polémica luego de que hablara sobre su relación con Andrea Legarreta y la polémica con Apio Quijano, pues ahora reveló que su hija Mia ya le dice “madrastra” al integrante de "Kabah" con quien fue relacionado sentimentalmente tras ponerle fin a su matrimonio con la conductora de “Hoy”. Aquí los detalles.

Erik Rubín confiesa que su hija llama ''madrastra'' a Apio Quijano

Durante una entrevista con Adela Micha para su canal "La Saga", la periodista cuestionó a Erik Rubín sobre su separación con Andrea Legarreta y el hecho de hacer público todo este proceso y él comentó que lo hicieron para evitar rumores de infidelidades y otras cosas, aunque la realidad es que no se salvaron de eso, sin embargo, asegura que fue algo liberador.

“No, pues qué complicado en algún momento no poder salir con alguien, de entrada, porque todo mundo sabe que estás casado, te liberas, yo me liberé de esa parte, de decir que estamos diciendo la neta, yo me sentí liberado,

Ante esto, no pudo evitar mencionar toda la polémica que hubo sobre el supuesto romance que le inventaron con su compañero de los “90’s Pop Tour”, Apio Quijano y a propósito de ello, aseguró que su hija Mía Rubín ya llama “madrastra” al integrante de Kabah, precisamente por las teorías que circulan en redes sociales.

“Esto se presta a que, bueno, sí así surgieron muchas teorías que salieron, como, por ejemplo, nos encontramos hace unos días con los Kabah y lo primero que llega Mía con el Apio y le dice “¡Madrastra! ¡Mi madrastra!”, comentó entre risas Erik Rubín

Erik Rubín aclara "romance" con Apio Quijano

De nueva cuenta, el integrante de "Timbiriche" habló sobre toda la controversia que hubo con Apio Quijano y el supuesto beso que se daban en pleno concierto.

“No nos besamos, hacíamos como que nos dábamos un beso, era el show, nos acercábamos y la madre, pero lo peor de todo es que no se lo di, se lo hubiera dado me cae, hubo un momento en los “90’s Pop Tour” en el que se dio esto y la banda se prendía, tenemos un buen número de fans de la comunicad y ellos felices y la neta nosotros pues la neta también, divirtiéndonos"