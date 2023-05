Loreen, realeza eurovisiva

LIVERPOOL (EFE).— Como en la canción que la ha llevado a su segunda victoria en Eurovisión, “Tattoo”, la sueca Loreen grabó ayer su nombre en la historia y en la piel de este festival como la primera mujer con tal hazaña.

Con el triunfo de la artista de orígenes bereberes, Suecia igualó el registro de siete triunfos de Irlanda y el derecho a celebrar el festival en 2024, justo cuando se cumplen 50 años de la coronación de “Waterloo” de ABBA.

Con 583 puntos en poder de Loreen, no se dio finalmente el vuelco que algunos ansiaban para burlar las predicciones de las casas de apuestas y el finlandés Käärijä tuvo que conformarse con el segundo puesto y 526 votos, seguido de la israelí Noa Kirel con 362. La cabeza de la tabla la completaron Italia (350), Noruega (268), Ucrania (243), Bélgica (182), Estonia (168), Australia (151) y República Checa (129).

La española Blanca Paloma y su canción de cuna de raíz flamenca “EaEa” terminó en el puesto 17 de 26, que la dejó muy lejos del “top 5” pronosticado inicialmente, pese a obtener la mejor novena nota de los jurados profesionales, pero con la más baja de la audiencia.

La gala arrancó con una sorpresa en el vídeo protagonizado por Kalush Orchestra: Kate Middleton, la princesa de Gales, sentada al piano para “Stefania”.

El homenaje rememoró no solo la solidaridad con la que Europa abrazó a Ucrania por la invasión de Rusia, sino también que ese conflicto es responsable de que Eurovisión 2023 no se celebre allí.

Esta misión la asumió la ciudad británica de Liverpool, cuna de Los Beatles y como tal de las bases de la música pop, lo que se ha traducido en un homenaje a temas de estrellas musicales de allí, del “Imagine” de John Lennon a cargo del italiano Mahmood al “You Spin Me Around” de Dead or Alive por la israelí Netta, pasando por “I Turn to You” de Mel Chisholma cargo de Cornelia Jakobs.

Desbalance

En lo que se refiere a las canciones a concurso, otro año más el azar quiso que la primera mitad reuniera a algunos de los candidatos a los principales puestos, como la francesa La Zarra encaramada a un obelisco para cantar “Evidemment” como una Edith Piaf en versión de música disco y Marco Mengoni, directo de San Remo con la balada “Due Vite”.

Entre medias salió Blanca Paloma para reeditar la propuesta que la hizo campeona en Benidorm, arropada por su regimiento de bailaoras y el gigantesco mantón de flecos de “la yaya Carmen”, un homenaje a su legado que bebe del flamenco, los cantos del norte de África y la electrónica hasta componer la apuesta más audaz de España en mucho tiempo y quizás por ello la más arriesgada.

Loreen apareció entre dos plataformas horizontales en un viaje desde la derrota en el que termina erguida cual Atlas y aceptando sobre sus hombros el peso de la corona de gran favorita.

No hubo que esperar tampoco mucho para disfrutar después de su directo rival, el finlandés Käärijä con un “Cha Cha Cha” muy loco y divertido, un cruce entre Rammstein y el mundo del “anime” japonés que, como era de esperar, barrió en el televoto.

La falta de propuestas tan pujantes en esa segunda parte dejó el terreno llano para fragata vikinga de la noruega Alessandra con “Queen of Kings”, y el vendaval Noa Kirel, apodada “la Chanel israelí” por las similitudes coreográficas con la cantante cubano-española, quien interpretó “Unicorn”.

Poco más que contar, más allá de la abundancia de folclor electrónico y algo más de rock gracias a Alemania, Australia y el combo satírico de los croatas Let3 cargando contra la corrupción política entre misiles y calzoncillos.

Roger Taylor, el célebre baterista de Queen, se animó a acompañar a su compatriota Sam Ryder en su actuación durante el tiempo de votación del jurado.

Los triunfos de Loreen en 2023 y 2012 y el de ABBA en 1974 se suman a los de Herreys en 1984 con “Diggi-Loo Diggi-Ley”, Carola en 1991 con “Fangad av en stormvind”, Charlotte Nilsson en 1999 con “Take Me to Your Heaven” y Mans Zelmerlöw en 2015 con “Heroes”.