Erik Rubín confiesa que Andrea Legarreta ''le caía mal'' cuando estaban juntos

Erik Rubín de nueva cuenta causó polémica en redes sociales luego de estar con Yordi Rosado y hablar sobre su separación con Andrea Legarreta y cómo es que él, sus hijas y la conductora están sobrellevando este proceso.

Recordemos que hace apenas dos meses, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su "divorcio" tras 20 años de matrimonio y es que aunque aseguran que dicho distanciamiento aún no es legal y es por recomendación de su terapeuta, hay quienes afirman que el cantante le fue infiel a la conductora de "Hoy", aunque también hubo rumores de que el tercero en discordia fue Christián de La Fuente. Esto pasó.

Erik Rubín revela detalles de su relación con Andrea Legarreta

Durante la entrevista con Yordi Rosado, Erik Rubín habló sobre toda su vida, sus inicios, su infancia, su carrera musical, y por supuesto su polémica separación con Andrea Legarreta.

El integrante de "Timbiriche" confirmó que en estos días ya dejará de vivir con la presentadora y con sus hijas, pero recalcó una vez más que esto no quiere decir que ya se van a divorciar formalmente, pues en realidad es todo lo contrario, ambos “se están buscando como pareja” e intentarán rehacer su relación; si no funciona se tendrá que contemplar el tema del divorcio, pero, se dijo tranquilo porque, hasta ahora, todo marcha bien al interior de su familia.

Además, el cantante de "Princesa tibetana" habló sobre las supuestas teorías y versiones sobre los motivos por los cuales ambos famosos se separaron y afirmó que en varias ocasiones si lo molestaron, sobre todo cuando ponían en tele de juicio su sexualidad tras los polémicos vídeos con Apio Quijano.

Pero afirmó que uno de los señalamientos que más le dolió fue cuando decían que era un “mantenido”, por lo que confesó que hasta llegó a sentir coraje contra la madre de sus hijos.

“Han sido años increíbles en donde hemos vivido muchas cosas, mismas que han llegado a afectarnos. A mí me llegó un momento que cuando decían que yo era mantenido, me veían y decían ‘ay mira, el esposo de Andrea Legarreta’ me calaba y hasta me caía mal Andrea”, señaló Erik Rubín.

Erik Rubín confirma que aún ama a Andrea Legarreta

Para finalizar, Erik Rubín reiteró que sigue amando a Andrea Legarreta y que todo este “experimento” es para decidir el futuro de su relación y aunque lo están realizando con amor y respeto, aseguró que es un proceso sumamente complicado y doloroso.

“Estamos tranquilos porque sabemos que es para bien, encontrar nosotros mismos el dónde estamos como pareja, no es fácil, hay que ser valientes y alrededor surgen teorías. La idea de la separación es lo que nos recomendaron para ver si queríamos divorciarnos o estar juntos a full, tenemos rato que tocamos este tema en terapia, no es fácil cuando te llevas tan bien”, sentenció Erik Rubín.