MasterChef Celebrity México 2023: Participante es hospitalizado en el día del estreno

CIUDAD DE MÉXICO.— Una edición más de MasterChef Celebrity México dio inicio este domingo 14 de mayo, sin embargo, a través de redes sociales el padre José de Jesús, quien se unió a esta temporada para probarse que puede hacerle frente a la vida a pesar de la enfermedad, informó que fue hospitalizado.

MasterChef Celebrity México 2023: El padre José de Jesús es hospitalizado el día del estreno del reality, ¿qué le pasó?

Mediante su cuenta de Instagram el párroco compartió un vídeo con el que de primer momento preocupó a sus seguidores debido a que en el audiovisual se le veía acostado en la cama de un hospital.

A través de redes sociales el sacerdote informó sobre su hospitalización

Sin embargo, el propio padre José de Jesús indicó que se encontraba hospitalizado debido a un estudio que le realizarían pues encontraron "una mancha".

“Amigas y amigos hoy 13 de mayo día de la Virgen de Fátima vine a un estudio deambulatorio por una mancha que aparecía en la vejiga, sin embargo, a la hora del estudio resultó que era la próstata que estaba invadiendo la vejiga”, detalló el hombre de fe.

El padre José de Jesús detalló cómo se encuentra

Asimismo, el sacerdote confesó que debido a que su próstata estaba invadiendo su vejiga le tuvieron que realizar una cirugía de emergencia.

“Por lo que tuve que estar en cirugía una hora y media para un raspado. Así que ya no fue deambulatoria por lo que tendré que estar aquí dos días en estudio con una sonda, pero bendito sea Dios no hubo nada más, seguirán los estudios y les pido que sigan en oración por mí. Que Dios les bendiga”, concluyó el integrante de MasterChef Celebrity México 2023.

MasterChef Celebrity México 2023: ¿Qué tiene el padre José de Jesús?

Hasta el momento no se ha especificado cuál es la enfermedad del padre José de Jesús, pero está presentando problemas de salud. Tras realizarle una biopsia, se determinó que en su antígeno prostático algo salió "raro" por lo que continúa con estudios para determinar qué es lo que tiene.

Asimismo en una entrevista con el programa Venga la Alegría, el párroco confesó que durante algunas grabaciones del reality de cocina tuvo que usar pañal, pues no podía controlar las evacuaciones que tenía.

“No sé qué es lo que pasó, de repente comencé a tener más de 20 evacuaciones sanitarias, sin poderlas evitar...”, expresó el sacerdote.

En aquella ocasión, el padre José de Jesús también mencionó que ya se ha hecho estudios de cáncer y no se trata de esa enfermedad.

“me hice estudios de cáncer y nada, estudios de bacterias, nada. Me operaron de la vesícula y nada, incluso me hice estudios de VIH y nada. Ahorita, por ejemplo, traigo pañal y la gente no sabe la situación, porque no tengo que estar predicando”, puntualizó el eclesiástico.

