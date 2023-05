Hija de Maite Perroni y Andrés Tovar ya habría nacido; comunicadora lo revela

CIUDAD DE MÉXICO.— Maite Perroni y Andrés Tovar se habrían convertido en padres este pasado fin de semana. En distintos medios internacionales comenzó a circular información relacionada con el supuesto nacimiento de la primera bebé de la actriz y el productor, el cual según lo reportado habría sucedido este domingo 14 de mayo.

Un periodista ha "revelado" algunos detalles de la presunta llegada al mundo de la primogénita de la también integrante de RBD.

¿Maite Perroni y Andrés Tovar ya son papás? Su primera hija ya habría nacido

Una vez más la cuenta de Instagram @chamonic3 ha revelado a modo de "exclusiva" que la bebé de la actriz de telenovelas como "Cuidado con el ángel", "Mi pecado" o "Triunfo del amor", habría nacido este pasado fin de semana en un hospital de Estados Unidos.

De acuerdo con la cuenta especializada en noticias de espectáculos, habría sido el pasado 14 de mayo cuando llegó al mundo la primera hija de Maite Perroni y Andrés Tovar, sin embargo, ese sería el único dato que se tiene hasta el momento.

“Me dicen que Maite Perroni y Andrés Tovar ya se convirtieron en papás, pues su bebé ya nació aquí en Estados Unidos”, fue el mensaje de la comunicadora Jaqueline Martínez, mejor conocida como ‘Chamonic’.

No obstante, además de la publicación de la influencer, la "ausencia" de la también cantante ha levantados sospechas, pues desde los primeros días de mayo la actriz no se ha dejado ver ante sus seguidores.

La última aparición registrada fue a finales de abril, cuando hizo una transmisión en vivo para contarles a sus seguidores detalles de su "dulce espera" y para pedirles consejos sobre maternidad.

“Ya me urge conocer su carita, cada vez falta menos tiempo… todo se ha sentido como un sueño. No quiero romantizar todo lo que implica [el embarazo], tanto desafíos como alegrías. Cada mamá vive su propio proceso y eso es lo mágico porque no hay un manual para eso”, expresó en un primer momento de su emisión la cual título: #PlaticandoConMaite.

Cabe destacar que hasta el momento el rumor del nacimiento de la primera hija de la actriz y el productor no ha podido ser confirmado, pero se espera que pronto sean ellos quienes lo desmientan o aclaren.

Recordemos que fue el pasado mes de enero (2023) que tanto Maite Perroni como Andrés Tovar a través de redes sociales compartieron un vídeo en el que dieron a conocer: "Ya somos 3", por lo que así confirmaron que estaban a la espera de su primer bebé.

En febrero de este año, Maite y Andrés revelaron que tendrían a una niña y hasta dieron a conocer que la pequeña se llamará Leah Tovar Perroni.

