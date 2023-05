Robbie Williams y Black Eyed Peas despiertan furor

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La lluvia no detuvo a Robbie Williams en su actuación en Ciudad de México, donde hizo un recorrido por sus éxitos en las últimas horas del festival Tecate Emblema, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El cantante conectó sin problemas con los 56,737 asistentes —cifra proporcionada por la productora Ocesa— que no podían creer que tuvieran enfrente de sí a la estrella británica, que se presentó acompañada de músicos y bailarinas y llenó de euforia su espectáculo.

En esta fiesta, el intérprete de 49 años cantó a todo pulmón, bailó, se bajó del escenario, platicó con sus seguidores e incluso dedicó algunas de sus piezas a un par de afortunadas que estaba cerca del escenario.

“Gracias, amigos”, expresó en varias ocasiones el vocalista, que prometió entretener y divertir al público, y lo logró con su carisma y la interpretación de temas como “Let Me Entertain You” y “Love My Life”. Vestido con una playera de la selección mexicana de fútbol con un número tres en la espalda y su nombre, Robbie se mostró sonriente la mayoría del tiempo, lució sus tatuajes y charló en varias ocasiones con sus fans. En las primeras filas estaba una niña que, en hombros de un familiar, llevaba un cartel que decía: “Robbie, ¿puedo abrazarte?”, algo que le causó mucha ternura a Williams, quien no dejó olvidadas “Supreme” y “Feel”. Como muestra de agradecimiento dibujaba un corazón con las manos, bailaba y cuando sonaron las trompetas de “Candy” lanzó playeras a los espectadores. Justo después de “Rock DJ” empezó a llover, lo cual no fue impedimento para que el cantante siguiera actuando. Robbie llevaba una mascada blanca y recordó su época en Take That, cuando, dijo, era muy problemático y un día le hablaron para correrlo. También reconoció que sus canciones “no se hacen igual de famosas en todos los países, las que se hacen famosas en Francia no necesariamente se hacen famosas aquí”, razón por la cual cantó a capela algunas de ellas para ver cuál se sabían mejor sus admiradores. Enseguida se escuchó “Angel” y después Robbie se acercó a los que estaban en la primera fila, a los que saludó de mano, y conversó con una asistente. “¿En qué trabajas?”, le preguntó Robbie Williams; ella respondió que en mercadotecnica, y él le dijo: “Qué manos tan suaves tienes y ojos hermosos”... La chica no paraba de sonreír.

El cantante volvió a la plataforma para continuar su show con “No Regrets” y “Strong”, además recordó cuando hace algunos años vendió miles de boletos para uno de sus conciertos en tan solo unas horas.

Black Eyed Peas

En la jornada de anteayer, Black Eyed Peas fue una de las bandas principales del Tecate Emblema. Aprovechando su visita al país, Taboo, will.i.am y Apl.de.ap ofrecieron una conferencia de prensa para adelantar detalles de su próxima gira.

Fue en ese marco que hablaron de cómo se siguen adaptando a los nuevos ritmos, como lo hicieron en el festival musical, en el que interpretaron “Let’s Get It Started”, de 2003, con una versión de ritmo urbano.

“Hemos hecho música por mucho tiempo y para mantenerla fresca queremos actualizarla pero sin cambiar la vibra o la personalidad de las canciones, lo cual es un acercamiento muy delicado, porque la audiencia quiere escuchar lo que conoce, así que tienes que tener un acercamiento que no altere las canciones”, manifestó el vocalista will.i.am.

Al ser una banda que explora ritmos como hip hop, electrónico, urbano y pop, y que ha colaborado con artistas como Shakira y David Guetta, se le preguntó si querría colaborar con alguien como Peso Pluma. “Nosotros somos fans de artistas jóvenes como Becky G y sabemos que ella hizo una canción con Peso Pluma, así que obviamente es algo natural para nosotros trabajar con un artista así. Somos fans de los nuevos artistas, así que sería una bendición trabajar con alguien como él, pero también las nuevas generaciones que están inspirando con su música y poniendo en alto a México”, dijo Taboo.

Los músicos subrayaron asimismo lo que significa para ellos México, país del que en palabras de Taboo (quien tiene raíces mexicanas) se sienten orgullosos. “Es muy importante inculcarles a los niños que tengan curiosidad por sus raíces y su cultura”, señaló. will.i.am aseguró que, al haber crecido en un barrio mexicano en Estados Unidos, se siente conectado con el país. “Me llamo a mí mismo negro-mexicano”, declaró y recordó que en México es donde más seguidores tienen.

Apl.de.ap, quien nació en Filipinas, dijo que en México se siente como en casa.

Ya terminada la conferencia y aun con micrófono en mano, Taboo afirmó: “Ojalá podamos trabajar con Guillermo del Toro”.

Black Eyed Peas regresará en septiembre a México, donde arrancarán su gira en Torreón, el día 30, para seguir en Querétaro el 1 de octubre, Monterrey el 5, y Ciudad de México el 6. También visitará Puebla (7 de octubre), Mérida (12 de octubre) y Cancún (14 de octubre), y el cierre será en Guadalajara el 21 de octubre. Los recintos en los que se presentarán se anunciarán el próximo martes 23.