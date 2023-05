The Weeknd deja nombre

LOS ÁNGELES (EFE).— El artista canadiense conocido como The Weeknd cambió ayer su perfil en redes sociales para empezar a usar su nombre real, Abel Tesfaye, como parte de una estrategia con la que ya había adelantado que quería relanzar su carrera musical.

El también compositor y productor acumula 55 millones de seguidores en Instagram y otros 17 millones en Twitter, espacios que utiliza con frecuencia como escaparate para revelar sus proyectos y que ahora son testigo de esta transformación.

Abel Makkonen Tesfaye, como reza su nombre completo, ya anunció que se encontraba inmerso en un proceso “catártico” y que musicalmente quería “matar a The Weeknd”, según explicó la semana pasada en entrevista para la revista estadounidense “W Magazine”.

“Estoy llegando a un lugar y a un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd (...) Estoy intentando mudar esa piel y renacer. Como The Weeknd ya he dicho todo lo que podía decir”, expresó.

De momento, el ganador de cuatro premios Grammy se mantiene como The Weeknd en Spotify, plataforma en la que en abril se alzó con casi 108 millones de oyentes, impulsado por el tema “Double Fantasy”, en colaboración con The Future, y por la reversión de “Die for You” junto a Ariana Grande.

Así, Tesfaye batió dos récords Guinness: es el artista con más reproducciones de la Historia en Spotify y el primero en alcanzar los 100 millones de reproducciones en un único mes. Bad Bunny, el más escuchado en esta plataforma a nivel mundial en 2022, sumó 71 millones de escuchas en abril.

El próximo proyecto de Tesfaye es “The Idol”, una serie dramática cocreada y protagonizada por él mismo, que está centrada en el meteórico ascenso de una estrella pop y su compleja relación con un gurú de la autoayuda y líder de una secta. “The Idol”, que se estrena el 4 de junio en HBO, también cuenta en su reparto con figuras como la hispana Jenna Ortega (“Merlina”) y con caras tan conocidas como Lily-Rose Melody Depp, hija de Johnny Depp.