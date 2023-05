Exatlón México All Star ya está por terminar y el eliminado hoy se quedará a tan solo un paso de llegar a la final de esta segunda edición.

Cabe mencionar que ya están los familiares de los participantes en las playas de República Dominicana para apoyar a los atletas en la recta final y aunque hay quienes aseguran que esto los alienta, hay fanáticos que piensan lo contrario. Aquí te decimos quién sale hoy de Exatlón México.

Exatlón México All Star: ¿Quién es el eliminado hoy 17 de mayo de 2023?

¿Qué pasará hoy en Exatlón México All Star?

De acuerdo con el avance mostrado, tanto rojos como azules están viviendo la semana más intensa en toda la temporada y es que no es para menos al estar a tan solo unos días de la final de Exatlón México All Star.

Ya cada uno sabe que está peleando por su cuenta, ahorita ya no hay equipos y hasta cierto punto no importa el color, y eso queda claro cuando Mati Álvarez revela que Evelyn Guijarro, la más reciente eliminada del programa, le dejó una tarea: ganar la final, pues es la única mujer que queda.

Asimismo, Heliud Pulido se muestra nervioso al saber que cada vez la competencia es más cerrada y sabe que tiene que dar lo mejor de sí mismo para poder llegar a la final

¿Quién es el eliminado de Exatlón México hoy 17 de mayo de 2023?

Según la información filtrada, el eliminado de hoy en Exatlón México All Star es Andrés Fierro del equipo azul. Al parecer Velociraptor no lograría sobreponerse ante Heliud Pulido y su compañero de equipo David Juárez "La bestia", por lo que entre ambos eliminarían al campeón de la sexta temporada.

Cabe mencionar que esta información no está del todo confirmada y habrá que esperar a la emisión de para conocer quién sale hoy de Exatlón México All Star.

¿Quiénes son los finalistas de Exatlón México All Star 2023?

De acuerdo con cuentas de spoilers, los participantes que llegan a la final de Exatlón México All Star son Mati Álvarez, Koke Guerrero y el yucateco David Juárez "La Bestia".

De confirmarse esto, los siguientes atletas que serían eliminados del reality de TV Azteca serían Andrés Fierro y Heliud Pulido, quien anunció que espera a su primer hijo al lado de Pamela Verdirame, también exparticipante de Exatlón México.

Exatlón México All Star 2023: Cuándo es la final y cómo verla EN VIVO

Esta es la última semana de Exatlón México All Star y podrás verlo en vivo de lunes a viernes a las 8:30 pm. La final se llevará a cabo el 19 de mayo en su mismo horario a través de TV Azteca y también desde su sitio web.