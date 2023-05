Héctor Parra: Audiencia del actor se pospone por problemas de salud; esta es la nueva fecha

Después de la polémica que se armó el pasado 11 de mayo, durante la última audiencia en el caso de abuso sexual contra Héctor Parra, ahora el actor regresó a los juzgados del Reclusorio Oriente, esta vez para enfrentar un segundo cargo que le fue imputado, el de corrupción de menores.

Como lo había anticipado la defensa de Parra, y a pesar de varias versiones que indicaban que el encuentro legal se aplazaría, alrededor de las 18:00 de esta tarde dio inicio la comparecencia en la que no sólo estuvo presente el histrión, su hija Daniela Parra y su representante legal, también acudieron Ginny Hoffman (expareja de Héctor) y su hija Alexa Hoffman, quien lo acusó de agresión sexual en 2021.

Héctor Parra tiene problemas de salud; posponen audiencia

Daniela Parra, hija del actor, compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter donde señala que la audiencia se reprogramó para el próximo 25 de mayo a las 15:00 horas por “cuestiones de salud” de su padre. Además, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y de nuevo pidió oraciones para que pueda recuperarse pronto.

Pues amigos, se DIFIRIÓ la audiencia para el 25 a las 3:00pm por cuestiones de salud de mi papá. Hablé con él en la mañana y se sentía mejor pero bueno, así las cosas, me queda claro que los tiempo de Dios son perfectos y a esperar nuevamente. — daniela (@DannielaPr) May 19, 2023

“Hablé con él en la mañana y se sentía mejor, pero bueno, así las cosas. Me queda claro que los tiempos De Dios son perfectos y a esperar nuevamente. Gracias a todos por seguir en la lucha con nosotros, me queda clarísimo que no estamos solos y a seguir en la lucha siempre hasta ver a mi papá libre. Por favor les pido que lo tengan en sus oraciones para que se cure rápidamente y siga siendo el roble que siempre ha sido”, escribió la joven.

Tras varios minutos de deliberación, la defensa salió a hablar con los medios que se dieron cita a las afueras del penal para revelar que no hubo resolución, en su lugar la audiencia se reprogramó para el próximo 25 de mayo, por lo que el actor tendrá que permanecer en prisión.