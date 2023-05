Participante de MasterChef Celebrity México estaría involucrada en millonario fraude

MasterChef Celebrity México 2023 ya comenzó y ahora hay una conocida participante de esta nueva temporada que está envuelta en un escándalo familiar por temas de fraude y lavado de dinero.

Se trata de Jimena Longoria, quien apenas acaba de hacer su primera aparición en el programa de cocina el pasado domingo 14 mayo cuando se estrenó dicha edición. La influencer ya rompió el silencio y dio sus primeras declaraciones al respecto. Aquí los detalles.

¿Quién es Jimena Longoria, participante de MasterChef Celebrity México relacionada con millonario fraude?

Jimena Longoria es una creadora de contenido originaria de Monterrey que se ha dado a conocer por sus vídeos cómicos al lado de su esposo, Gualy Cárdenas quien es también coach físico.

Ha participado en realitys de Televisa como Big Brother y el más reciente en Inseparables. Tiene actualmente más de 800 mil seguidores en Instagram y 1.2 millones en Tiktok. En noviembre del año pasado se convirtió en madre por primera vez luego de haber sufrido un aborto en 2020.

Su papá es Jorge Longoria Treviño, conocido por fungir como director de la Agencia de Transporte, en su natal Monterrey y su hermano, Jorge Longoria Peña es también un reconocido empresario quien actualmente se encuentra detenido por presunto fraude.

Ante tales señalamientos y críticas hacia su persona y su familia, pues su imagen se está viendo afectada considerablemente, la influencer decidió aclarar la situación y pidió respeto ante este difícil momento que están pasando. Fue a través de su cuenta de Instagram que Jimena Longoria habló sobre la detención de su hermano. .

“Hola amigos y seguidores. Hace tiempo que he querido hablar al respecto de algo muy importante que me está afectando muchísimo, y no encontraba la forma o el momento indicado, pero ya no puedo más. A lo largo de estos últimos años, han sucedido varias cosas en la vida de mi familia directa, que muchos ya sabrán y otros no”, escribió.

Rumores aseguran que este 15 de mayo habría sido detenido y tras los rumores, la influencer se sinceró con sus fans a través de sus redes sociales, donde pidió no ser vinculada con su familia y que dejaran de señalarla.

Hermano de Jimena Longoria de MasterChef Celebrity 2023 estaría involucrado con un fraude

Asimismo comentó que ella solo verá por su núcleo familiar, o sea su esposo y su hijo, pues a su familia le tiene mucho cariño pero no la pueden culpar ni juzgar por algo que ella no hizo.

.¿Qué pasó con el hermano de Jimena Longoria en MasterChef Celebrity México?

Fue en el programa Fórmula Espectacular donde un usuario comentó lo que había sucedido en Monterrey con el hermano de Jimena Longoria

"Ya supieron del hermano de Jimena Longoria, lo detuvieron por fraude de muchos millones... Escandalazo en Monterrey muy al tipo de Inés Gómez Mont".

En octubre de 2021, Jorge Alberto Longoria Peña, hijo del exdirector de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria, fue denunciado penalmente por un fraude de 45 millones de pesos en perjuicio de tres empresarios, informó el diario de El Norte.

Por su parte, Ana Lu Salazar mencionó que desde hace más de un año lo estaban buscando las autoridades por temas de fraude, estafa y delito de coche.

"Jorge Alberto Longoria Peña al parecer en el 2021 lo andaban buscando por delito de estafa, delito patrimonial, delito de cheque sin fondo por 32 millones 900 mil pesos y entonces, incluso varios medios publicaron la nota que decía que los empresarios lo buscaban por un fraude de 45 millones de pesos".

Además reveló que Jorge Longoria Peña hermano de Jimena Longoria fue detenido mientras recogía a sus hijos en la escuela el pasado 15 de mayo,

"Ya me mandó alguien de Monterrey lo que está pasando allá, y antier fue detenido el hermano de Jimena Longoria cuando recogía a sus hijos del colegio, también tiene orden de aprehensión la esposa y parece que también puede salir embarrado Gualy, esposo de Jimena, pero eso no se ha comprobado"