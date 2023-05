Artistas hispanos promueven sus raíces con el estilo country

MIAMI (EFE).— Los latinos han jugado por años un importante papel en la música country, con figuras de impacto como Rick Treviño, Freddy Fender, Linda Ronstadt y Johnny Rodríguez.

En la actualidad, sus herederos son artistas que no solamente promueven con orgullo sus raíces, sino que también lo hacen en español y más allá de los géneros.

“Para mí la música del regional mexicano y el country están íntimamente ligados. Comparten historias, frontera y una crudeza poética a la hora de contar las historias”, dijo Chiquis Rivera, quien hace unos días lanzó una versión bilingüe de “Got It From My Mama” con la veterana Honey County.

Ésta es la segunda incursión de la mexicana-estadounidense en lo que llamó “el género musical favorito de mi mamá (la fallecida cantante Jenni Rivera)”. En su disco “Playlist”, que le mereció su primer Latin Grammy en 2020, Chiquis presentó la primera versión de “Jolie”, tema de Dolly Parton, en colaboración con Becky G.

“Me parece totalmente orgánico que los artistas latinos nos acerquemos al country, ya sea que hayamos nacido en Estados Unidos o en otros países”, agregó Chiquis al describir al género como “muy generoso”, que acepta todo tipo de temas e instrumentos.

Édgar Barrera, el compositor y productor preferido de Maluma, Christian Nodal y Camilo y artífice de “X100PRE”, el éxito de Bad Bunny y Grupo Frontera, aseguró que la música rural latina y el country “son hermanas muy cercanas”.

“Nada más ver los atuendos de los artistas de ese género y el regional mexicano debería eliminar cualquier duda. Y no es que alguno imitó al otro; es que vienen del mismo lugar y de la misma cultura”, sostuvo.

La música country, tal como se conoce actualmente, es resultado de una fusión entre diversos estilos musicales. Sus raíces se remontan al ragtime, el primer género surgido de la música afroamericana que alcanzó popularidad en Estados Unidos.

A medida que se fue popularizando en la década de 1930, el country incorporó elementos del folclor irlandés y del mexicano, en particular de la música ranchera. Esto condujo a una fusión única que definió el sonido distintivo del género. En sus primeras etapas, la música country presentaba una instrumentación muy similar a la del mariachi y la banda norteña. Con su característico violín, así como una amplia gama de instrumentos de cuerda y viento, se estableció como un género de la vida campirana.

“Pocos géneros estadounidenses tienen tantos elementos mexicanos como la música country”, afirmó Antonio Vázquez, jefe editorial para el mercado hispano de Spotify, quien subrayó que está cobrando fuerza el country con letras en español.

Hace dos años, Spotify publicó una lista de reproducción de “Country en español” que generó gran interés. Originalmente tenía 20 canciones y ahora cuenta con 101 y se sigue alimentando. En el primer lugar está “Primera cita”, el más reciente éxito de Carín León.

Uno de los primeros artistas latinos que defendieron su cultura en el mundo country fue el cubano Raúl Malo, líder de la banda de música country alternativa The Mavericks, quien confirmó “la gran influencia que tenía la música mexicana en el country cuando empecé a ir a conciertos y vi que en la mayoría tocaban el clásico ‘Allá en el rancho grande’ y caía perfecto”.

Kat Luna y Alex Garrido, quienes se mudaron de Miami a Nashville, capital mundial del country, para abrirse camino como el dueto Kat & Alex, revelaron que aún causa sorpresa que haya latinos interesados en explorar el género.

“Al principio nos dijeron que cantáramos solo en inglés y no destacáramos que somos latinos, pero decidimos hacer de nuestra cultura parte de nuestra identidad profesional. La gente se sorprende, pero le gusta cuando nos escuchan”, indicó Garrido.

“Se sorprenderían al escuchar elementos de country hasta en canciones urbanas, como es el caso de ‘Location’ (Karol G, J Balvin y Anuel AA). Además, tanto Juan Gabriel como Joan Sebastian tienen canciones country, como ‘Un vaquero en la ciudad’ y ‘La frontera’”, agregó Kat.

La mexicana-estadounidense Moriah contó que se mudó a Nashville para lanzarse en el género. “Estoy explorando el country tocado con mariachi y es increíble cómo los géneros se abrazan”, manifestó.

Otros artistas latinos que se están dando a conocer en el country son Laura Denisse y Los Brillantes, George Navarro, The Last Bandoleros, Veronique Medrano, Sammy Arriaga, Valerie Ponzio y Shaun Mecca.

Nada de esto sería posible sin el público. Según la Asociación de Música Country, en los últimos 10 años ha habido un incremento de un 25% en los oyentes hispanos de música, en comparación con un aumento del 7% en los oyentes blancos en el mismo período.