Conductora de ''Sale el Sol'' exhibe a Arath de la Torre por amenazas a ella y su hija (VÍDEO)

Joanna Vega-Biestro, conductora de Sale el Sol, exhibió en pleno programa el incómodo momento que vivió con Arath de la Torre, luego de que el presentador de Hoy le reclamara en una fiesta infantil sobre un comentario que ella había hecho hace unos meses sobre su trabajo y su mala actitud.

Vega-Biestro comentó que no era el reclamo lo que le molestó, sino que se atreviera a hacerlo frente a su hija y además las insultara y amenazara a ambas frente a todos los que estaban en dicha celebración. Aquí todos los detalles.

Durante la emisión de este lunes en Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro expuso lo que sucedió con Arath de la Torre hace unos días después de que se encontraran en una fiesta familiar, en la que el actor aprovechó para reclamarle, luego de que comentara que era por su mala actitud que sus proyectos televisivos no funcionaban.

"El señor decidió enfrente de mi hija de dos años, insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volvía a meter", declaró la presentadora de TV la cual agradeció a la producción por darle la oportunidad de hablar de lo ocurrido en vivo, debido a que buscaba que quedara constancia y antecedente de los hechos.

Vega Biestro contó que el actor se acercó a ella muy molesto para comentarle que no le parecía el comentario que había hecho de él el pasado mes de febrero por un video que Arath subió en sus redes sociales, en el que se dirigió al público con insultos, denominándolo como "unos huevo***", y en el que también destacó que él tenía que levantarse todas las mañanas, sonreír, y poner su cara de "pend***".

"Aquí se tocó el tema, aquí se le criticó y se habló de su actitud y que por eso sus proyectos estaban fracasando, como "Dr. Cándido Pérez", eso fue lo que yo dije y está el video y yo sostengo siempre lo que dijo", expuso.

De esa forma, Joanna continuó y recordó que no sólo le faltó a su propia familia y a los anfitriones de la reunión, sino que involucró a la hija de la conductora que tiene tan sólo dos años, que, de acuerdo con lo que expresó, fue lo que más le molestó, pues le reclamó y la insultó, pese a que Vega Biestro le pidió que se calmara, pues su hija estaba frente pero en cambio, le gritó y a lo largo de toda la reunión siguió retándola como la mirada.

"En una fiesta infantil, en un ambiente familiar, sin el más mínimo respeto a su familia, a los anfitriones y, muchos menos, a mi hija, se decide a acercarse (...), le dije: ´-Arath, estoy con mi hija, respeta´, la tenía en la mano y, además, iba sola porque mi esposo no me pudo acompañar", detalló Joanna

"En ese momento, frente de mi hija, y por eso lo estoy haciendo público, porque con mi hija no se va a meter Arath de la Torre, me dice: 'Vete a la chinga***', a gritos, en eso le dijo: 'Arath, respeta, por favor', y todavía involucra a mi hija, diciendo que toda la porquería que yo soy y toda la porquería que yo digo se va a ir en contra de mi hija y a él le va a dar mucha risa poder a ver eso", puntualizó.

¡Que patán te viste!

Joanna Vega-Biestro alza la voz y denuncia intimidación y amenazas en una fiesta infantil y que ese desagradable momento lo presenció su hija de 2 años de edad. pic.twitter.com/HESEp0wNjg — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 22, 2023

Y aunque Joanna Vega-Biestro indicó que ella habría aguantado el reclamo, si este no se lo hubiera hecho enfrente de su hija, porque entiende y está acostumbrada a las reacciones de famosas y famosos ante la crítica periodística, también aseguró que no iba a permitir que se metiera con su familia, por lo que hoy podía denominar a de la Torre "de patán".

"El reclamo me lo hubiera aguantado, pero no cuando lo haces frente a mi hija, involucrándola, y después todavía regresas a decirme que no me meta contigo, con mi familia nadie se mete, Arath, yo nunca te dije fracasado, como tu dijiste, dije que tus proyectos... hoy sí te digo, y te lo digo de frente, qué patán te viste", destacó.

"No se lo voy a permitir que me falte al respeto, me insulte y me intimide cuando está mi hija de dos años enfrente", puntualizó.

Finalmente, la conductora aseguró que no tiene en mente meterse con él, pero que deseaba que quedara constancia de lo que ocurrió, por si vuelve a encontrarse con el actor.

Arath de la Torre se disculpa con Joanna Vega-Biestro pero niega amenazas hacia ella y su hija

Tan solo unos minutos después de las declaraciones que dio Joanna Vega-Biestro, Arath de la Torre aprovechó el segmento De qué me hablas en Hoy para explicar lo que había pasado y ofrecer una disculpa a la conductora, pues reconoció que no había sido el momento adecuado para hablar.

“Tiene toda la razón de que no era el momento ni el lugar adecuado, yo me acerqué con un impulso generado por una nota que ella hizo sobre mi carrera, le ofrezco una disculpa de todo corazón. Yo me estaba defendiendo de algo que me dolió mucho. Una disculpa pública a esta persona, de todo corazón y que nunca involucraría a nuestros hijos ni a la familia”

Arath de la Torre explica otra versión a la que dio Joanna Vegabiestro y PIDIÓ UNA DISCULPA pic.twitter.com/101RZRJnh4 — TV ADICTO (@devotoalaTV) May 22, 2023

De acuerdo con Arath, él se acercó amablemente con Joanna para decirle que se le había hecho muy ofensivo y doloso el comentario que ella hizo con respecto a la carrera de él y a una de las polémicas que tuvo en febrero, la cual ella abordó en su programa.