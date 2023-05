Erika Buenfil cuenta que la discriminaron por ser madre soltera: ''no daba un buen ejemplo''

La nueva faceta como influencer en redes sociales de la actriz Erika Buenfil ha acercado a las nuevas generaciones y las diferentes maneras de crear entretenimiento.

En esta ocasión, la protagonista de "Marisol" estuvo como invitada en el programa "Desde el Cerro de la Silla", que el comediante Franco Escamilla hace a través de su canal de YouTube. Durante la charla, Erika fue cuestionada sobre varios aspectos polémicos de su vida, como su carrera, su fugaz romance con Luis Miguel, su llegada a TikTok y por supuesto, su faceta como madre.

Recordemos que la maternidad de Erika Buenfil estuvo rodeada de especulaciones, pues en ese entonces se desconocía la identidad del padre, hasta que una conductora de televisión lo reveló a nivel nacional.

En ese mismo sentido, Erika revivió uno de los momentos más incómodos de su vida, cuando, en 2004, fue presuntamente discriminada por un restaurante de Monterrey, pues los trabajadores del lugar la mandaron sacar por dar un mal ejemplo.

Aunque la rubia anteriormente ya había hablado del tema, ahora, por primera vez, se animó a dar más detalles, como que fueron los comensales quienes se quejaron de que una mujer embarazada y sin pareja estuviera en el mismo establecimiento que ellos:

"Llegué a un restaurante en Monterrey embarazada y yo soy madre soltera de 'Nico'; y primero cuando me vieron llegar, unas personas se quejaron y me sentaron atrás de un biombo porque no daba 'buen ejemplo'", dijo.