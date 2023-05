Exhiben a Eduin Caz y sus guardaespaldas por golpear y agredir a un fanático (VÍDEO)

Fue apenas hace unos días cuando Eduin Caz y Grupo Firme estuvieron presentes en el programa "Hoy" y desde su llegada a la Ciudad de México, las cosas se pusieron un poco tensas, pues a su salida del matutino de Televisa, el grupo protagonizó una caravana por las calles de la capital mexicana y ocasionó algunos percances, pues ahora un fanático de la banda exhibió que los guardaespaldas de Eduin Caz lo golpearon y violentaron fuertemente. Esto fue lo que pasó.

Exhiben a Eduin Caz y sus guardaespaldas por golpear y agredir a un fanático

Eduin Caz y Grupo Firme llegaron a CDMX acompañados de un fuerte operativo de seguridad y en medio de policías y otras autoridades, sin embargo, a su llegada a Televisa había varios medios que los esperaban para ver si les daban una entrevista o algún tipo de declaración.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista Michel Rubalcava, se dio a conocer que un fanático fue brutalmente golpeado por los guardaespaldas de Eduin Caz durante la caravana que iba detrás de la camioneta en la que viajaban los famosos.

"Resulta que un grupo de fans siguió a Grupo Firme para tomarse una foto con ellos afuera de un restaurante, los iban siguiendo los fans, pero super prepotentes sus guaruras", comentó Mich

Según sus declaraciones, el fan se comunicó con Rubalcava y le compartió un vídeo del momento en el que es golpeado por un par de hombres que asegura son los guaruras del vocalista de Grupo Firme, además de que le mandó un mensaje explicándole lo sucedido.

"Yo soy un fan que iba en una caravana de motos (que le abrió el paso a las camionetas del cantante para que llegaran más rápido de Televisa a un restaurante) y los de la camioneta blanca, donde iban los de seguridad, le iban aventando la camioneta a todos los de la moto y yo no me deje y les respondí diciéndoles que querían ganarse puntos en donde no hay que lucirse para quedar bien", dijo

El joven explicó que un grupo de motos de fans de Grupo Firme iba abriéndole el paso a las camionetas de los músicos, sin meterse con ellos, e incluso las patrullas de tránsito los vieron.

Sin embargo, en un momento, la camioneta con los guardaespaldas, se les cerró a los motociclistas, se bajaron y comenzaron a golpearlo porque éste trataba de defenderse a gritos.

Mich explicó que el joven le compartió el video, sin embargo, después dejó de contestarle los mensajes por lo que desconoce si tomará medidas legales contra Eduin Caz o la agrupación. Además, para demostrar que sí se trataba de los guardaespaldas del cantante, mostró una foto de los hombres esperando afuera del restaurante al que fue a comer la banda.