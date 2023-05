Mariana Garza, integrante de Timbiriche, afirma que chamana curó a su abuela de grave enfermedad

CIUDAD DE MÉXICO.— Mariana Garza hizo una "confesión" que sorprendió a algunos de sus fans, pues la cantante y actriz reveló que ella fue testigo de las capacidades de Pachita, la famosa chamana, que curaba a los enfermos.

En una plática, la integrante de Timbiriche no solo admitió conocer a la curandera sino que también confirmó el "poder" de la mujer considerada un personaje celebre en México por sus cirugías milagrosas, que lograron salvar a muchas personas, y en el caso de Mariana, a su abuelita.

Fue durante un episodio del podcast Sin Vergüenza, en el que Mariana Garza indicó que como conoció a Pachita cuando su familia acudió a ella para curar a su abuela, quien "estaba desahuciada por los médicos".

“Mi abuela tenía leucemia y estaba desahuciada por todos los doctores. Estaba en un estado muy mal, la llevaron con Pachita y mi abuela vivió muchos años murió después”, detalló Mariana Garza.

En el podcast, la intérprete de "Besos de ceniza" admitió que no sabe cómo o en qué se basó la sanación de su abuela, sin embargo, fue testigo de la impresionante mejoría que tuvo su abuela tras una cirugía con Pachita.

“Yo no estuve dentro de esa cirugía no te sé decir porque leucemia es cáncer en la sangre, no tengo idea cómo fue, lo que si te sé decir es que de verla echa pasita en la silla de rueda a verla vivir a toda la potencia años o sea era una mujer con una cosa, de no lo puedes creer”, comentó la cantante y actriz.

La actriz y cantante recordó que Pachita aseguraba que el espíritu de Cuauhtémoc se conectaba con ella durante las cirugía.

Finalmente, Mariana Garza reveló ser una mujer muy espiritual que cree en algo más grande que nosotros por eso confió en los poderes de la chamana.

Cabe recordar que Bárbara Guerrero mejor conocida como Pachita, la famosa chamana, abría a sus pacientes con un cuchillo para extraer órganos y colocar nuevos de manera milagrosa, los resultados eran sorprendentes incluso fueron motivo de estudio de científicos y e investigadores como el desaparecido Jacobo Grinberg, hermano de Ari Telch, Alejandro Jodorowsky, entre otros.

Pero ahora la habilidad de Pachita se ha convertido en tema de redes sociales tras la "confesión" de la cantante y actriz, quien por varios años perteneció a Timbiriche.