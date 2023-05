Muere Ray Stevenson, actor de ''Thor'' y "Star Wars"

EE.UU.— Ray Stevenson murió a las 58 años de edad este lunes 22 de mayo. La noticia trascendió luego de que medios internacionales reportaran que perdió la vida a días de que fue hospitalizado mientras se encontraba filmando la cinta "Cassino in Ischia".

El actor de cine y televisión quien causó conmoción con su muerte, es recordado por su actuación en películas como "Thor", "Divergente" y en las series "Dexter" y "Roma" por mencionar algunas.

Ray Stevenson, actor de ''Thor'' fallece a los 58 años de edad

De acuerdo con medios internacionales, el pasado sábado 20 de mayo la salud del histrión tuvo un deterioro que requirió que fuera hospitalizado. Cuando fue trasladado a un nosocomio estaba grabando la película ''Cassino in Ischia'', dirigida por Frank Ciota.

Asimismo, se informó que la condición de salud de Ray Stevenson se empeoró a lo largo de este lunes 22 de mayo, desafortunadamente su cuerpo ya no pudo resistir y lamentable falleció.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, pero se espera su familia de a conocer más detalles del deceso.

¿Quién era Ray Stevenson?

El actor nació en Nacido en Lisburn, Irlanda del Norte, pero se trasladó con su familia a Inglaterra en 1972. Residía en Ibiza, España.

Hizo su debut en 1988 con la película "The Theory of Flight", no obstante el talento de Ray Stevenson causó que el histrión destaque en diversos géneros que van desde el drama hasta la acción.

Uno de sus papeles más destacados fue como 'Titus Pullo' en la serie histórica ''Roma'' (2005-2007), que le valió una nominación al Premio SAG a la mejor Actuación de un conjunto en una serie dramática.

Pero su versatilidad también quedó exhibida al interpretar a un par de villanos de cómic en Punisher: War Zone (2008) y y Frank Martin Sr. en Transporter Legacy (2015).

Ray Stevenson también fue filántropo y defensor de varias causas.