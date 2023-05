Daniel Bisogno defiende a Arath de la Torre; le pide a Joanna Vega-Biestro ''aguantar''

CIUDAD DE MÉXICO.— Ahora fue Daniel Bisogno, quien intervino en la polémica entre Joanna Vega-Biestro y Arath de la Torre. El conductor de Ventaneando sorpresivamente salió en defensa del también conductor del programa Hoy, asimismo, indicó que la presentadora del matutino "Sale el sol" también se tuvo la culpa de lo que sucedió, y aunque el actor admitió que "si no era el momento ni el lugar" para reclamarle a la periodista, Bisogno le dio la razón a su compañero Arath de la Torre.

Daniel Bisogno sale en defensa de Arath de la Torre

Fue durante una emisión del programa de espectáculos de TV Azteca en el que se pronunció Daniel Bisogno a favor de Arath de la Torre, señalando que su molestia con Joanna Vega-Biestro está justificada.

“Arath se molestó con razón, un poco, porque errores podemos tener todos, pero él tiene una carrera exitosa, muy exitosa”, inició comentando el también actor de la obra de teatro "Lagunilla, Mi Barrio".

Sin embargo, Bisogno afirmó que De la Torre es de carácter fuerte por lo que eso hace complicadas las cosas.

“Entonces lógicamente, en algún momento se le iba a reclamar porque también mi Arath es de carácter también difícil, hay que decirlo y mira que yo lo quiero y estimo, pero tiene un carácter muy complicado, pero también la otra, la Joanna. Todo el mundo ha atacado a Arath”, externó el también locutor.

Daniel Bisogno justificó el enojo de Arath de la Torre con Joanna Vega-Biestro

Pero Daniel consideró que ambos tuvieron la culpa de cómo ocurrieron las cosas, pues ella no midió sus palabras con respecto a su opinión y él no se supo controlar en un ambiente infantil y poco adecuado para un enfrentamiento de tal tipo.

“Creo que en este caso tiene parte de culpa cada uno, Joanna por decir esas cosas sin pensarlas y Arath por reclamar en el momento no adecuado, le reclamó en una fiesta infantil donde había niños. Entonces llega y le reclama a Joanna, no sabemos el tono, Joanna dice que amenazante, Arath de que no fue así”, mencionó Bisogno. Daniel Bisogno consideró que tanto Arath como Joana tiene algo de culpa

Asimismo, el conductor de Ventaneando señaló que a Joanna Vega-Biestro le toca aguantar la reacción del actor, conductor y comediante, pues es parte del oficio.

“Creo que mi Joanana tiene que entender que de repente a los que nos dedicamos a esto, en algún momento nos van a reclamar algo y hay que apechugar”, mencionó el apodado 'El Muñeco', previo a que fuera secundado por sus colegas presentadores, quienes además comentaron que tendría que haber un equilibrio porque ambas partes deben de entender que es por trabajo.

Finalmente, el polémico Daniel Bisogno reiteró su apoyo hacia Arath de la torre justificando que la reacción del actor fue porque no le pareció el comentario de Joanna, quien presuntamente fue muy "critica"

“Creo que tenían motivo para enojarse, pero no para reclamar de esa manera y en ese lugar. creo que fue un lugar inadecuado, también Joana tenía su parte de razón, pero también mi Arath tiene que controlar un poco la ira”, concluyó el conductor. El conductor le recordó a Joanna Vega-Biestro que los famosos en algún punto reclamaran

Cabe destacar que fue el pasado 22 de mayo cuando la conductora y periodista Joanna Vega-Biestro denunció públicamente que Arath de la Torre la intimidó, insultó y amenazó mientras ambos se encontraban en una fiesta infantil.

