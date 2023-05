Actor es encontrado sin vida en un baúl enterrado, ¿de quién se trata?

uD83DuDEA8FAMOSOS: A polícia do RJ encontrou o corpo do ator Jefferson Machado da Costa, de 44 anos, desaparecido desde o dia 27 de janeiro.



Os restos mortais da vítima foram encontrados amarrados e concretados em um baú de madeira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/StkVaxogXW