Despiden a Tina Turner

KÜSNACHT, Suiza (EFE).—Su energía sobre los escenarios, su potente voz... es lo que más recuerdan de Tina Turner muchos de los fans que ayer peregrinaron hasta su casa en Küsnacht (Suiza) para dejar flores, velas o mensajes en papel, mientras sus vecinos de los últimos 35 años la recuerdan también por su discreción.

“A veces nos cruzábamos en la compra, en un restaurante... llamaba la atención el hecho de que nunca salía antes del mediodía, e incluso pedía al cartero que no le llevara paquetes antes de esa hora”, recordó Renata, una de sus vecinas en el pequeño pueblo a orillas del lago Zúrich.

“Todos le querían, nadie le molestaba aunque sabíamos lo famosa que era, y ella siempre estuvo al lado de la gente de Küsnacht”, señaló la vecina, quien recuerda muy bien la boda que Turner y su pareja desde los años 1960, el productor alemán Erwin Bach, celebraron en esa misma casa en 2013.

“Vino mucha gente, y en las fotos que se publicaron en las revistas se podía ver a muchos famosos, de Suiza y del extranjero”, comentó Renata, quien señaló que a su célebre vecina no se la veía mucho fuera de su casa desde la pandemia del Covid-19.

Junto a los vecinos, fans de Tina Turner, como Elisa, una barcelonesa que vive en Zúrich, acudieron durante la jornada de ayer para rendir homenaje a la artista.

“A mis padres les encantaba, y aprovechando que vivo cerca de su casa he venido a dejarle unas flores”, contó Elisa, quien recordó “su voz única y especial, tan reconocible”.

Suta Heilainen, una finlandesa que también se acercó a Chateau Algonquin, la villa donde Turner vivía en Suiza desde mediados de 1990, también destacó de su admirada artista su voz, y su fuerza sobre los escenarios.

“Estuve en su último concierto, en 2009, y es el que más he disfrutado en la vida, y he estado en muchos”, señaló la aficionada, quien rememoró a Turner esa noche, a sus 70 años, bailando durante las tres horas en las que estuvo sobre el escenario.

“Su voz era increíble, y también su enorme energía, hasta en su pelo... Era increíble lo abierta que era con otras personas”, afirmó.

Fans de Grecia, Italia, la propia Suiza... centenares de ellos pasaron ayer para dejar sus muestras de afecto en un rincón de la entrada de la casa de Tina Turner, donde se leían mensajes como “simplemente la mejor”, parafraseando una de las canciones más conocidas de la artista nacida en Tennessee.

"Era un símbolo de poder, de resistencia, con todo lo que tuvo que luchar a lo largo de su vida”, comentó Ricco, un artista de la vecina Zúrich, quien dejó una flor en recuerdo de la artista pero también de su madre, quien ponía siempre música de la cantante en su casa cuando él era pequeño.

“Era todo energía”, resumió Ricco, recordando cómo reemergió de las cenizas en las décadas de 1980 y 1990, tras su ruptura con Ike Turner, marido y compañero en los escenarios en los 60 y 70 que le sometió a años de maltrato.

En Tennessee

De pie en un museo de Tennessee, cerca de vestidos resplandecientes usados por Tina Turner, Lisa Lyons se secó las lágrimas al recordar el impacto que la cantante y actriz tuvo en su vida.

Lyons rememoró la actuación de Turner en la película “Mad Max Beyond Thunderdome (Mad Max, más allá de la cúpula del trueno)” como la tía Entity, la líder tiránica de una civilización postapocalíptica.

“Ella era feroz, fuerte y poderosa, y eso se quedó conmigo”, dijo Lyons, quien, al igual que Turner, es negra. “Como una niña de color que no tenía ese tipo de modelo a seguir, se me quedó grabado todos estos años”.

Tina Turner falleció anteayer a los 83 años, tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, según informó su mánager. Lyons, de 56 años y residente en Jackson, dijo que cuando se enteró de la muerte de la artista condujo hasta el museo en Brownsville, al oeste de su ciudad.

Cuando se trata de legado musical en una región conocida por su música blues, rock and roll, R&B y soul, Turner era la “crema y nata”, dijo Lyons.

“Ella es el estándar. Ella es la meta a la que aspirar”, dijo Lyons. “Ella lo hizo y lo hizo bien, y lo hizo en sus propios términos”.

El museo abrió sus puertas en 2014 dentro de la renovada escuela Flagg Grove en el West Tennessee Delta Heritage Center en Brownsville, a 80 kilómetros al noreste de Memphis. Turner asistió a la escuela en el edificio de una habitación cuando era niña y crecía en las cercanías de Nutbush, uno de los pequeños pueblos rurales que salpican las granjas y los campos de Tennessee.

Éxitos de Tina Turner registran miles de tocadas

A dos días que se diera a conocer la muerte de Tina Turner, distintas plataformas registran altos picos de ventas en los álbumes de la cantante, así como en el número de reproducciones de sus temas más exitosos en “streaming”, pese a que desde el 2009, la cantante disminuyó su participación en el mundo de la música.

Otra de las muestras de su éxito y el cariño que inspiraba, todavía hoy, a su público como a nuevas generaciones, es que a menos de 24 horas que se diera a conocer la noticia sobre su muerte, plataformas como Spotify, Amazon Music y Itunes, registraron picos de ventas de su música, así como en el número de reproducciones, según reporta TMZ.

De acuerdo con Amazon, el álbum “What's Love Got to do with It” ha experimentado un aumento del 230 575 % en las ventas y “Private Dancer” subió un 280 327 %.