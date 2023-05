Héctor Parra: Exhiben irregularidades de la Fiscalía tras sentencia del actor.

#FelizViernes

Que extraña manera de trabajar de “la fiscalía”, a altas horas de la noche me mandan una vez más LA NOTIFICACION, de un whatsapp que NO CONOZCO Y UN TIPO QUE TAMPOCO CONOZCO!! Que alguien me explique.. #MeQuedeEnShock @elfilipoficial @EnShockOficial @YouTube pic.twitter.com/U2GHmhYJDx