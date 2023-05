Sergio Mayer genera burlas al sufrir percance en plena entrevista; mostró de más

CIUDAD DE MÉXICO.— El nombre de Sergio Mayer se convirtió en tendencia de Twitter este viernes 26 de mayo, y aunque muchos creyeron que era en referencia a su controversial intervención en el caso de Héctor Parra y Alexa Hoffman, la realidad es que su relevancia fue debido a un penoso e incómodo momento que vivió en plena entrevista en vivo.

El bochornoso momento que protagonizó durante una transmisión en vivo generó las burlas y críticas, pero también internautas señalaron su falta de respeto hacia el trabajo de los periodistas.

El exGaribaldi fue una de las personas externas al caso de Héctor Parra, quien desde un principio brindó todo su apoyo a Alexa y Ginny Hoffman. Es por ello que ahora que se dio a conocer que el actor fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión, un periodista lo contactó para conocer su reacción ante esta decisión tomada por las autoridades mexicanas.

A través de una transmisión en vivo, Sergio Mayer platicó con el periodista Luis Magaña sobre el mediático caso de Héctor "N", quien fue denunciado por su hija Alexa Hoffman por presuntamente haber cometido abuso sexual y corrupción de menores en contra de ella.

El político mexicano indicó que aceptó dar la entrevista para defenderse de los señalamientos de tráficos de influencias; fue así como con presunta gran seriedad, desde una habitación de su casa inició hablando del respaldo que le ha dado a Alexa y Ginny Hoffman

Sin embargo. cuando el periodista le preguntó sobre que opinaba de que personas de poder como él estaban callando a los influencer, Mayer cambió de posición e intentó acomodarse de mejor manera en su silla, asimismo quiso cambiar la perspectiva de su cámara, pero terminó tirándola.

La caída de su dispositivo dejó ver que el también actor no estaba usando pantalones. De igual modo, su ropa interior negra quedó al descubierto, por lo que esto generó mayor incomodidad tanto para él como para el comunicador.

Sergio mayer opina sobre que se quiere silenciar a los Youtubers ( luego se le cae el cel..y.. Ups ...no trae pantalones uD83EuDD2D) #justiciaparahectorparra pic.twitter.com/dE3X3MGl9N

Debido a que la entrevista fue realizada en una transmisión en vivo, el periodista de espectáculos no editó el vídeo por lo que al publicarlo en su canal de YouTube, este de inmediato se llenó de vistas.

En redes sociales, como era de imaginarse, internautas viralizaron el extracto de la entrevista en la que Sergio Mayer mostró su ropa interior por error, por lo que usuarios emitieron distintas comentarios, en su mayoría burlas. El exGaribaldi dejó ver más de lo imaginado

Cabe destacar que cuando sucedió este incómodo momento, la entrevista continuó sin ningún contratiempo, pero casi al final de la charla Luis Magaña y Sergio Mayer hablaron al respecto del bochornoso momento.

“Ha causado una gran controversia que se te cayó el teléfono y que se te vieron las piernas, no entiendo realmente”, comentó el periodista de espectáculos. A lo que Sergio Mayer respondió: “Lo que pasa es que (volvió a enseñar su ropa interior puesta) ahora esa va a ser la nota que se me cayó el teléfono y se me vieron las piernas”.