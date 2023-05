Alejandro Sanz preocupa al publicar un mensaje depresivo: ''No quiero estar''

ESPAÑA.— Alejandro Sanz es sin lugar a dudas uno de los cantantes favoritos de cientos de personas, y pese a los cambios que ha sufrido la música en español, él sigue teniendo un lugar importante en la industria musical. Sin embargo, a pesar del gran éxito que goza, el intérprete de "Corazón partío" ha confesado estar mal.

Recientemente causó preocupación tras publicar un mensaje en el que habló de su sentir y confesó que hay días que simplemente "no quiere estar".

Este es el mensaje con el que Alejandro Sanz alarmó a sus fans

Fue mediante su cuenta de Twitter que el español se sinceró y manifestó que por ahora no está pasando por su mejor momento, pues fue claro al decir que se siente triste y cansado.

Asimismo, Alejandro Sanz prendió las alarmas tras escribir un largo mensaje en el que confesó lo mal que se siente, pero destacó que trabaja en mejorar su estado de ánimo.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase…", inició mencionando el intérprete de "Amiga mía".

No obstante, Sanz dejó entrever que más que sentirse hundido "en un hoyo", está siendo empático con quienes están pasando por una situación similar a la de él, pues el cantante indicó que al igual que personas que tienen una depresión hace cosas para tratar de sentirse mejor, pero a veces "ya no quiera estar".

"Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribió el intérprete de "Mi soledad y yo".

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Como era de esperarse, tras la publicación de su preocupante mensaje, el cantante recibió cientos de mensajes de sus fans, colegas y amigos en los que le recordaron lo sanador que es la música y como la de él ha ayudado a varias personas a lo largo de los años.

También hubo comentarios en los que le recomendaron tomarse un buen descanso y rodearse de su familia y amigos verdaderos, pues de ese modo podría reencontrarse. Varios usuarios le señalaron que cuenta con el apoyo y cariño de sus fans y familia.

Cabe destacar que Alejandro Sanz se encuentra teniendo una decaída anímica en plena gira musical, pues recordemos que desde el pasado 14 de abril inició su gira "Sanz en vivo" con la que ha visitado varios países de Latinoamérica como Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, por mencionar algunas.

Asimismo, este próximo 3 de junio volverá a España para ofrecer ofrecerá conciertos en varios lugares y después regresará a América y actuará en Miami (23 de septiembre), Nueva York (30 de septiembre) y Los Ángeles (14 de octubre).

