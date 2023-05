¿Daniel Bisogno tiene cirrosis hepática? Revelan supuesto diagnóstico del conductor

Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia luego de sufrir un cuadro hepático, pues al parecer se le reventaron las várices del esófago y el conductor además de haber sido operado, fue puesto en terapia intensiva.

Pati Chapoy confirmó este lunes en Ventaneando que el estado de salud de Daniel era delicado, pero que se encontraba bien atendido y que, de acuerdo con la información de los especialistas, esperaban que hoy en la noche o mañana saliera de cuidados intensivos.

Ahora, en redes sociales surgió la supuesta verdad sobre el diagnóstico de Daniel Bisogno y al parecer, una fuente cercana al presentador ha revelado fuertes detalles sobre su estado de salud. Esto se sabe.

Fue Gabo Cuevas quien en el programa "Fórmula espectacular" reveló que supuestamente tuvo contacto con un familiar de Daniel Bisogno y reveló que están muy preocupados por el también actor, pues el diagnóstico no es nada bueno. Al parecer, ya habría presentado varias molestias y dolores, pero los habría dejado pasar.

"Estuve hablando con gente cercana a Daniel Bisogno y sí están muy preocupados por esto, me cuentan que desde hace varios días venía con unos como ciertos dolores, pero pues ya ven que uno siempre deja los dolores y creía que con una pastillita se le iba a quitar, pero pues no, como que ya su cuerpo venía dando señales de que estaba mal", mencionó

Cabe mencionar que las enfermedades hepáticas no siempre se presentan en personas que beben alcohol, e incluso Gabo comentó que le parecía extraño que Daniel tuviera este tipo de problemas, pues nunca lo ha visto alcoholizado pese a que van a los mismos sitios nocturnos.

"Me lo he encontrado en antros y nunca he visto a Daniel Bisogno alcoholizado, nunca", mencionó el periodista del espectáculos