¿No es un BTS? La verdadera razón por la que Kai, de EXO, no puede extender el servicio militar

La agencia de representación de EXO informó, de manera repentina para los seguidores de la agrupación de K-Pop, que Kai (Kim Jong-In) iniciará su servicio militar obligatorio el 11 de mayo próximo, sin poder acceder a una solicitud de extensión a partir de su citatorio, pese a tener 29 años.

El hecho causó conmoción entre EXO-L, como se le conoce a sus seguidores, quienes inmediatamente protestaron y recordaron los permisos obtenidos por los integrantes de BTS para extender su servicio militar obligatorio para poder realizarlo hasta los 31 años de edad.

En respuesta, ARMY alegó que este servicio se debía a la llamada "Ley BTS", que permitia este permiso especial a aquellos que recibían la Medalla del Orden al Mérito Cultural. En realidad, la mal llamada "Ley de BTS" fue puesta en debate por el Administración de Personal Militar, sin llegar a aprobarse debido a los lineamientos a considerar para todo aquel que quisiera obtener un trato especial respecto al servicio militar, obligatorio para los varones en Corea del Sur.

¿Sólo BTS puede exentar el servicio militar?

Cabe recordar, como hemos informado, que existen casos extraordinarios y que no solo benefician a los integrantes de BTS: Jin, Jimin, J-Hope, Taehyung (V), Suga y Namjoon (RM). Ejemplo de ello fue Heung-Min Son, jugador estrella de Tottenham, quien logró la extensión de su servicio militar, debido a que se encontraba jugando en el extranjero.

Según recuerda TUDN, Son quedó exento del servicio militar pero solo por dos años tras haber ganado la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018, pero debía cumplir antes de los 28 años. El futbolista aprovechó la suspensión de la Premier League y logró completar las horas necesarias, dejando una deuda por un servicio social de 544 horas que podía cumplir durante tres años, tras abandonar el servicio en 2020.

¿Por qué Kai de EXO ya no puede posponer el servicio militar?

Tras la polémica, un representante de la Administración de Recursos Humanos Militares habló con Star News, citado por AllKpop, para aclarar parcialmente el problema.

"Por lo general, aquellos que reciben una carta de citación para el servicio militar pueden solicitar posponer la fecha de su alistamiento un total de 5 veces dentro de un período de 2 años después de recibir la citación", explicó el representante, del que no se reveló su identidad.

También aclaró que dentro de esas 5 veces, solamente dos pueden ser por el mismo recurso, es decir, por cumplir compromisos laborales u otras labores. La confusión se debió a que un representante de la SM Entertainment manifestó que el repentino alistamiento era "debido a cambios recientes en las leyes del servicio militar".

No obstante, al parecer se confirmó que Kai ya había "gastado" estas cinco veces en las que podía solicitar la extensión de su servicio militar, por lo que ahora debe cumplir con la citación de este compromiso civil, pese a que se había previsto un "comeback" de EXO en los próximos meses.

¿Qué pasa si no hace el servicio militar en Corea del Sur?

No cumplir con este deber ciudadano en Corea del Sur se considera deshonroso, pese a que se ha comprobado el abuso y desgaste físico y mental de quienes ingresan a las filas militares, debido a las exigencias del mismo.

Si bien la llamada "Ley BTS" no fue aprobada, lo que sí se aprobó en la Administración de Personal Militar fue no perseguir a los desertores, además de que ya no se encarcelarán a aquellos que mientan o intenten evadir el servicio. Antes, las penas podían ser de hasta 18 meses en prisión.

“La objeción de conciencia no es un crimen y urgimos al gobierno a ir más allá. A todos los objetores de conciencia se les debe limpiar sus registros criminales y aquellos hombres jóvenes que permanecen en prisión deben ser liberados inmediata e incondicionalmente”, dijo Hiroka Shoji, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia oriental, a CNN en un comunicado.

Además, la misma Administración decidió reducir el periodo del servicio de 2 años a 18 meses, desde 2020.

El servicio militar ha sido debatible desde hace varios años en Corea del Sur, debido a que obliga a los varones a hacer una pausa en sus carreras para poder cumplir con esta obligación, lo que incluso ha mermado la actividad artística de grupos de K-Pop que incluso estando en el apogeo de su carrera tuvieron que hacer una pausa.

Tal ha sido el caso de SS501, Super Junior, BigBang y CNBLUE, considerados grupos de la segunda generación del "Hallyu" (ola coreana), entre otros.