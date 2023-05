Actriz de Televisa confiesa que fue encerrada y golpeada; estuvo desaparecida por meses

CIUDAD DE MÉXICO.— Una actriz de Televisa, quien para muchos resulta ser un rostro nuevo de la televisión mexicana, sorprendió al revelar la razón del por qué desapareció de la vida publica por aproximadamente cinco meses.

Laura Vignatti a quien pudimos ver en la telenovela "Mi marido tiene familia" (en su primera y segunda parte) causó conmoción con su confesión, pues la actriz indicó que fue encerrada y golpeada.

Actriz de Televisa confiesa que fue encerrada y golpeada, revela qué le pasó

Este pasado 29 de mayo, la actriz Laura Vignatti dio a conocer, a través de sus redes sociales la causa por la cual desapareció y no pudo terminar de grabar sus escenas en la telenovela "Mi secreto", proyecto de Televisa Univisión que inició su transmisión el pasado 12 de septiembre de 2022 y finalizó el 24 de febrero del 2023.

Si bien la actriz de Televisa al darse a conocer el proyecto dijo estar muy contenta de formar parte del elenco y participar al lado de personalidades como Eric del Castillo y Alma Delfina, para muchos fue confuso ver que de la noche a la mañana su personaje "desapareció".

Pero a través de sus historias de Instagram, Laura confesó por qué no pudo terminar la telenovela. De acuerdo con la actriz, una persona de quien no reveló su identidad, la golpeó y encerró. Asimismo, la actriz mencionó que borró el contenido de su teléfono.

“Esta fue la última foto que me tomé grabando la novela. La cual no pude terminar porque una persona después de golpearme me encerró y no me permitió regresar. Así como también me borró 500 fotos de mí y casi todos mis contactos de aquí y mi teléfono”, escribió la intérprete junto a una foto de ella en las grabaciones del último melodrama en el que participó.

En otra publicación, Laura Vignatti manifestó que no le daba vergüenza dar a conocer la terrible situación que vivió, pues su intención era la de ayudar a quien ha pasado por algo similar.

“A mí no me da vergüenza decirlo. Al contrario, espero poder ayudar con lo que iré contando. A cualquiera puede pasarle por más fuerte que seas… Ya les contaré más cuando me sienta preparada. Lo de mi tarjeta que usaron, que subí la semana pasada, también fue la misma persona. Me destruyó en todos los sentidos”, externó Laura.

La actriz de "Mi secreto", quiso externar que aunque sufrió violencia de distintos tipos "poco a poco está recuperando sus cosas"; aprovechó para aclarar que ya no cuenta con el teléfono que tenía.

Laura Vignatti no se limitó a las publicaciones en sus historias de Instagram, también decidió compartir un vídeo en el que habló un poco más del oscuro momento que pasó.

En el clip tampoco reveló la identidad de su presunto agresor, pero dejó entrever que se trató de una persona cercana a ella y que su caso la convertiría en una víctima de violencia intrafamiliar.

Finalmente, Laura destacó que aunque lleva "cinco meses sin dormir" esta echándole todas las ganas para "levantarse y seguir"

“Hay personas que la cag#$&/ e intentan arreglar las cosas, y otras, las que se creen más inteligentes y la caG&+#y ni siquiera piden perdón... y tienen los hue#$%& de manipular e intentar hacer lo que quieran con la vida de los demás... No tengo miedo ni por ser mujer ni por estar sola...”, externó la actriz, quien prometió contar más detalles de lo sucedido.

