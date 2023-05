Alejandro Sanz publica nuevo mensaje

Un nuevo mensaje de Alejandro Sanz en la red social de Twitter tranquilizó un poco a los fans del cantautor, aunque no del todo, ya que según lo que él mismo reveló, “aún no llega del todo la luz” a este momento difícil por el que atraviesa.

El sábado pasado, el autor de “Amiga” publicó un primer mensaje en el que decía que no estaba bien y se sentía triste y cansado. “A veces no quiero ni estar”, lo anterior recibió miles de respuestas de apoyo y agradecimiento por darle importancia a visibilizar los problemas de salud mental.

Ayer lunes, Sanz agradeció el apoyo que ha estado recibiendo desde la publicación de su estado de salud.

“Estos días, he recibido muchos cariño por diferentes vías, las agradezco todas. He tenido un brote fuerte (no especifica) este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”.

El cantante, incluso, habla de no querer suspender su actual gira. “No quiero suspender la gira, porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows vamos a salir adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos por el día de mañana. El sol está de camino...”.

Nuevamente, miles de mensajes de apoyo fueron publicados en su cuenta.