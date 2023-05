CIUDAD DE MÉXICO.— Una conductora de Televisa, quien actualmente colabora en el canal deportivo TUDN confesó que fue víctima de acoso laboral, pues reveló que perdió el trabajo por el simple hecho de no aceptar salir con su jefe de aquel entonces.

La conductora Diana Ballina hizo esta fuerte declaración en un entrevista con el programa La Saga Fut, el cual es transmitido por YouTube y conducido por Jorge 'El Burro' Van Rankin y Juan Carlos Gabriel de Anda.

Diana Ballina, conductora de Televisa, confiesa que la corrieron por no salir con su exjefe

En la charla, la también presentadora de TV y periodista de deportes fue cuestionada sobre si alguna vez había sido víctima de acoso. Fue tras esta pregunta de Juan Carlos Gabriel de Anda que Diana Ballina un tanto confusa respondió que sí.

Aunque fue contundente al decir que ella no considera que haya vivido acoso a lo largo de su trayectoria, si admitió que una vez se sintió "asediada" pero destacó que solo aquella vez cuando fue despedida por no salir con su exjefe.

En un vídeo que circula en YouTube se puede escuchar cuando la presentadora de TV, quien también colaboró en el noticiero Al aire, que presentaba Paola Rojas en Televisa antes de su salida en enero de 2023, recordó que cuando comenzaba su carrera en los medios de comunicación, rechazar a un jefe le provocó el despido.

Sin embargo, parece que este amargo capítulo en la vida de Diana Ballina le sigue causando mucha vergüenza, pues en la entrevista no habló en primera persona, por la cual contó su historia refiriéndose a "la prima de una amiga".

No obstante, debido a lo complicado que puede ser exponer este tipo de temas, el conductor del programa se mostró empático, pues fue él quien le sugirió contar su versión en tercera persona, tras la recomendación de Juan Carlos, Diana habló del acoso que vivió.

“No, bueno es que no sé, si en aquel tiempo era acoso o no, buen o diré que no, pero bueno "la prima de una amiga" cuando tenía sus primeros trabajos, el jefe si la invitaba a salir y era como híjole, apenas estoy empezando en esto, y si le dijo que no”, inició narrando la conductora de TUDN. La conductora de Televisa reveló cómo fue que la corrieron por no aceptar salir con su exjefe

La también periodista de deportes indicó que para no rechazarlo optó por darle largas a su superior, sin embargo, esto le hizo perder el trabajo.

“Conforme podía le decía sí, pero luego, qué pasa que a esa prima de una amiga pues la corrieron”, recordó la conductora sobre la lamentable experiencia que vivió.

Pese a que Diana Ballinas aceptó contar su vivencia, no quiso revelar nombres ni el programa en el que se encontraba trabajando cuando le ocurrió la lamentable experiencia.

Finalmente, la presentadora aseguró que afortunadamente en TUDN vive en un ambiente laboral muy positivo con colaboradores con quienes realmente se llevan bien y la respetan.

