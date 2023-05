Missy Elliott y George Michael figuran en la lista del Salón de la Fama

NUEVA YORK (AP).—Missy Elliott, Willie Nelson, Sheryl Crow, Chaka Khan, el creador de “Soul Train” Don Cornelius y el difunto George Michael serán incorporados al Salón de la Fama del Rock & Roll Hall junto con Kate Bush, quien llegó finalmente a la cima de esa colina.

La institución con sede en Cleveland anunció ayer los artistas y grupos que ingresarán al salón como parte de su generación 2023, una lista que también incluye a The Spinners, Rage Against the Machine, DJ Kool Herc, Link Wray, Al Kooper y el socio compositor de Elton John, Bernie Taupin.

La ceremonia de inducción tendrá lugar el 3 de noviembre en el Barclays Center de Nueva York.

Los nominados fueron votados por más de 1,000 artistas, historiadores y profesionales de la industria. Los fans podían votar en línea o en persona en el museo, y los cinco mejores artistas elegidos por el público formaban una “boleta”.