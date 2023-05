Exhiben momento en que Rulo Sker interrumpe a Elaine Haro y se lía a golpes con otro conductor

Luego de que Elaine Haro, cantante y presentadora de Bandamax, acusa a su manager Edgar Alekandro Skerlj, mejor conocido como Rulo Sker, de agredirle y violentarla sobre el escenario durante las grabaciones de un programa especial por el Día de las Madres; la también actriz recurrió a TikTok para evidenciar en vídeo el momento en que sucedieron los hechos.

En las imágenes se puede ver a Elaine Haro preparándondose para la interpretación, cuando Rulo Sker se le acerca, la sujeta del brazo y le dice algo al oído. La joven muestra desconcierto y le cuestiona el por qué está haciendo eso, a lo que él le arrebata el micrófono y ante los gritos del público explica.

"Esta canción es mía, Elaine, tenemos un contrato firmado. Tu carrera se acaba acá (...) Yo no soy el malo de la película", dice Rulo Sker dirigiéndose al público.

En un corte, luego aparece otro conductor -Chito Villegas- que sale a la defensa de la cantante y comienza a retirar a Rulo Sker del escenario, pero este insiste en que demandará a Televisa, Bandamax y a su jefe de continuar con las grabaciones de sus canciones.

En ese momento también saca de su bolsillo una botella de agua y lanza su contenido contra Chito, lo que causa una confrontación de golpes entre ambos.

El vídeo cuenta con más de 1.8 millones de "me gusta" y casi dos mil comentarios, donde la mayoría de los internautas muestran su apoyo y respaldo a Elaine Haro.

Telehit despide a Rulo Sker y se queda sin programa en Bandamax

Como se informó, tras lo sucedido el propio Rulo Sker realizó un vídeo en el que contaba su versión de la historia y aseguraba que la empresa, a la que señala de tener conocimiento sobre la autoría de sus canciones; no lo defendió.

“Yo no soy el malo de la película, me hago responsable de mis actos, pero mis canciones que está tocando Elaine son mías, no puede tocarlas, Elaine hasta acá llegó tu carrera (...) Telehit, Bandamax y Televisa no me defendieron ni como conductor ni como mánager. A mis jefes, Carlos Munguía chingu*n a su madre y si siguen pasando esto habrá acciones legales”, arremetió el exmanager a través de un vídeo en sus redes sociales.

Tras los hechos y la viralidad de los mismos, Telehit emitió un comunicado en el que el conductor quedaba separado de "cualquiera de nuestras señales (Telehit y Telehit Música)", además de la cancelación de su show "Tu talento, mis contactos".

"No soportaremos ninguna conducta inapropiada ni poco profesional dentro de nuestra plantilla de trabajo".

Por su parte, Bandamax replicó el comunicado y reafirmó que Rulo Sker se quedaba sin trabajo:

"Sobre lo ocurrido con #RuloSker, la dirección general de #Telehit informa que da por terminada su relación de trabajo como conductor de cualquiera de nuestras señales y cancela su programa #TuTalentoMisContactos de manera inmediata".

La mañana del martes, Rulo Sker tomó nuevamente sus redes sociales para informar que continuaría su trabajo como manager, aunque no de Elaine Haro y advirtió que se estaba asesorando para demostrar que las canciones interpretadas por su excompañera son de su autoría y por tanto no puede cantarlas.

Por su parte, Elaine Haro negó las acusaciones de su exmanager y aseguró que las canciones son suyas, aunque admitió que en un contrato había cedido los derechos de las mismas, confiando en su representante.