Lyn May confiesa que fue víctima de abuso cuando era menor de edad

CIUDAD DE MÉXICO.— Lyn May es una de las personalidades de la farándula que suele estar envuelta en diversas polémicas debido a sus declaraciones y comportamiento. Sin embargo, recientemente la vedette hizo una confesión que generó empatía, ya que dejó al descubierto un doloroso momento de su vida.

Y es que la acapulqueña sorprendió a sus seguidores al revelar que cuando tenía tan solo 14 años de edad fue víctima de abuso.

Lyn May detalla cómo fue víctima de abuso cuando era menor de edad

En una emisión del programa ¡Siéntense quien pueda!, la vedette habló un poco de su vida en su natal Acapulco, Guerrero, donde desafortunadamente fue víctima de un abuso sexual por parte de un hombre que le prometió llevarla a conocer la Ciudad de México.

La vedette señaló que su inocencia y las ganas de salir adelante, la hicieron creer en las palabras de su agresor.

"Me llevó ese tipo y me violó, me dijo que me iba a enseñar México, que estaba muy bonito y me llevó a enseñarme la ciudad y luego me llevó a otro lado", detalló la también actriz.

La confesión de Lyn May sorprendió al conductor del programa (Julián Gil) y al resto de panelistas, quienes le preguntaron si alguna vez denunció lo que le había pasado ante las autoridades, a lo que ella respondió: "No lo denuncié porque yo estaba muy chiquilla. Tenía 14 años", sentenció.

Liliana Mendiola Mayanes, quien es mejor conocida como Lyn May, fue muy contundente al revelar que este abuso le generó más dolor del que varios podrían imaginar, es por ello que no puede "perdonar" y duda que algún día pueda llegar a suceder.

"No voy a perdonar a ese que me violó. Nunca lo voy a perdonar, jamás", expresó la acapulqueña, quien no dio más detalles, ni tampoco reveló el nombre del sujeto que la atacó.

Cabe destacar que esa no fue la única experiencia dolorosa en su vida, ya que la vedette anteriormente contó que fue obligada a casarse con un hombre quien le llevaba más de 26 años de diferencia. Asimismo, sobre su primer matrimonio reveló que sufrió de violencia doméstica, motivo por el que decidió separarse definitivamente tras un par de años.

