Maryfer Centeno rompe en llanto al hablar de su salud, ¿qué enfermedad tiene?

CIUDAD DE MÉXICO.— Maryfer Centeno se ha hecho popular tras los análisis de grafología, lenguaje y grafoscopía que ha realizado sobre distintas personalidades del medio del espectáculo. Pero esto también le ha generado muchas críticas y comentarios negativos. Internautas suelen criticarla por su manera de hablar y las expresiones que suele tener, incluso algunos han comentado que su comportamiento es debido a una posible enfermedad.

Cansada de las burlas y críticas, la grafóloga ha decidido hablar de la enfermedad que padece, no obstante lo ha hecho entre lágrimas.

Maryfer Centeno rompe en llanto al hablar de la presunta enfermedad que padece

Mediante una grabación publicada en su canal de YouTube, la especialista en lenguaje corporal decidió hablar un poco sobre su vida privada, despejar dudas sobre su estado de salud, pero sobre todo por defenderse ante los constantes ataques que recibe tras los análisis que realiza.

Maryfer Centeno rompió en llanto al hablar de las críticas que recibe

En su vídeo, Maryfer Centeno sorprendió al catalogarse como una persona “rara” por las actividades que disfruta hacer y que pueden ser consideradas “inusuales” para algunos.

De igual modo, la joven señaló que por pasatiempos como leer, escribir, estudiar y no salir de fiesta, ha sido juzgada y ofendida: “Están hablando con alguien que es un ratón de biblioteca”.

La también licenciada en derecho se reconoció como una persona “rara”

La grafóloga destacó que el rechazo que ha sufrido desde la niñez fue un factor que contribuyó en el desarrollo de su ansiedad, e incluso en ocasiones enfrentó episodios de epilepsia por ello.

“Lo mío se catalogó como un pequeño mal, es decir, lo que yo tenía eran crisis atónicas“, explicó la análisis, quien también aclaró que en la actualidad ya no padece dicha enfermedad.

La grafóloga fue muy contundente al decir que padeció ansiedad, pero ya no

No obstante, Maryfer Centeno confesó que cree que podría tener un rango del síndrome de Asperger, aunque nunca ha sido diagnosticada por un profesional.

En su vídeo, la grafóloga no solo respondió a quienes piensan que podría tener una enfermedad, también rompió el silencio sobre los comentarios negativos y críticas que recibe en sus redes sociales. Debido a los contantes ataques a su persona, la especialista afirmó que ella es auténtica

Sobre esto la especialista expresó que no hace su contenido para quedar bien, sino el que "le apasiona".

“He tomado decisiones por salud mental y hago las cosas que me gusta hacer, que me apasiona hacer. Que si estoy loca, un poco, pero no porque un psiquiatra me haya diagnosticado, sino porque creo que todos tenemos un poco de locura”, externó la joven.

“Hago un estudio de acuerdo a lo que sé, de acuerdo a mi ciencia... No lo hago para quedar bien, no lo hago ni siquiera para agradar a los demás. Soy alguien que se presenta tal y como es”, agregó la excolaboradora del programa Hoy. Sin poder contener el llanto Maryfer Centeno denunció el ataque que recibe por parte de cientos de internautas

Finalmente y sin poder contener las lágrimas, Maryfer Centeno afirmó que a pesar de los ataques “no va a cambiar”, se mantendrá auténtica tanto en su personalidad como en su apariencia física, pues no piensa someterse a una operación estética o un cambio de look por petición de internautas.

“No hay día en que no estudie y no hay día en que no trate de ayudar a alguien, no hay día en que no trate de hacer el bien. Yo les quiero decir que me siento muy agradecida con la vida... yo les prometo que todos los días me voy a esforzar por hacer el mejor contenido posible”, puntualizó la especialista.

Maryfer Centeno sabiendo que su vídeo generará críticas, mencionó que por decir “verdades incómodas” con base en su preparación profesional genera debate, pero es algo que ya ha empezado a aceptar.

