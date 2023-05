Amber Heard tendría otra identidad tras juicio con Johnny Depp; este es su nuevo nombre

Amber Heard y Johnny Depp tuvieron uno de los juicios más polémicos en la historia, y es que el año pasado ambos se reencontraron en los tribunales y ambos ventilaron secretos íntimos de su relación, pues el actor afirmó ser víctima de violencia doméstica luego de que la protagonista de Aquaman lograra destruir prácticamente su carrera en Hollywood difamándolo por maltrato físico y psicológico.

El veredicto final salió a favor de Johnny Depp y aunque Amber Heard no estuvo de acuerdo, la cantante se vio obligada a pagarle una indemnización a su exesposo y además alejarse de los medios de comunicación y películas, pues fue fuertemente atacada en redes sociales tras el juicio.

Ahora, tras casi un año de lo sucedido, se reveló que Amber Heard estaría viviendo en España con una doble identidad, pues incluso tiene hasta un nuevo nombre. Esto se sabe.

Este es el nuevo nombre de Amber Heard tras juicio con Johnny Depp

Luego de su separación de Johnny Depp y el posterior juicio, Amber Heard se cambió el nombre y de residencia y es que aunque a finales de 2022 fue captada en Mallorca mientras rentaba una casa con su hija y una amiga, ahora se mudó de manera permanente a una casa en las afueras de Madrid, España.

Según el medio Daily Mail, la actriz ahora es conocida por sus vecinos como Martha Jane Cannary, sobrenombre que ella misma se puso en honor a una exploradora conocida como Calamity Jane.

Asimismo, sus vecinos aseguran que la ex de Johnny Depp habla bien el idioma español y ya se ha integrado perfectamente al estilo de vida de la región. Incluso, la prensa internacional afirma que no tiene prisa por regresar a los reflectores de Hollywood:

“No creo que tenga prisa por volver al trabajo ni a Hollywood, pero es posible que lo haga cuando llegue el momento adecuado, o el proyecto adecuado.”

Debido a la millonaria indemnización que tuvo que pagarle a Depp, Amber Heard se vio obligada a vender su casa de Los Ángeles. Actualmente está desempleada y no tiene ningún proyecto en puerta, sin embargo, su aparición en Aquaman 2 está confirmada y en noviembre del año pasado estuvo filmando su película In The Fire, en Centroamérica.