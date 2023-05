ExatlÃ³n MÃ©xico All Star: Â¿QuiÃ©n es el eliminado hoy domingo 7 de mayo de 2023?

Exatlón México All Star sigue su curso hacia el final de temporada, sin embargo, como cada domingo aquí te decimos quién es el eliminado hoy en el programa.

Rojos y azules siguen en la lucha para permanecer juntos el mayor tiempo posible para que el trofeo se quede con sus respectivo equipo. Mientras llega la final de All Star, conoce quién sale hoy de Exatlón México.

Exatlón México All Star: ¿Quién es el eliminado hoy domingo 7 de mayo de 2023?

¿Quién ganó la batalla por la supervivencia en Exatlón México?

Las primeras dos batallas por la supervivencia fueron para el equipo azul, quien está comenzando a reaccionar después de varias semanas de perder casi todos los circuitos y de ir a los duelos de eliminación de forma consecutiva. Sin embargo, el tercer duelo se lo llevó el equipo de "Famosos" quienes no quisieron quedarse atrás y permanecer dentro de la competencia para evitar ir a la eliminación.

Según información filtrada, la última supervivencia de este domingo la ganan "Contendientes", por lo que serían tres atletas rojos y uno azul quienes tendrían que pelear por su lugar en Exatlón México.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México All Star?

De acuerdo con el avance mostrado en redes sociales, este domingo la rivalidad estará más presente que nunca en las playas de República Dominicana. Los rojos saben que deben ganar el último duelo por la supervivencia y aseguran que "su trabajo no está terminado".

Por otro lado, los azules saben que tienen ventaja pero no pueden bajar la guardia, pues ya se van a definir si serán tres rojos los que lleguen a la final o cuatro del equipo de "Contendientes".

¿Quién es el eliminado de Exatlón México hoy 7 de mayo de 2023?

Según la información filtrada, el eliminado de hoy en Exatlón México es Marysol Cortés del equipo azul. La campeona de la quinta temporada no logró defender el título en el All Star y tras varias semanas un tanto complicadas para ella a nivel físico, al parecer no logrará derribar a su rival rojo.

Al parecer, los atletas rojos que irían a la eliminación serían Josué Menéndez, Nataly Gutiérrez y Heliud Pulido, por lo que Sol se enfrentaría a alguno de ellos. Cabe mencionar que esta información no está confirmado y habrá que esperar a ver la transmisión de hoy para saber quién sale de Exatlón México.

¿Cómo y dónde ver hoy Exatlón México en vivo?

Hoy domingo 7 de mayo de 2023 podrás seguir el duelo de eliminación de Exatlón México All Star en vivo a las 8:00 pm (tiempo del centro de México) a través de TV Azteca así como del sitio web. Recuerda que está nueva edición del All Star se transmite de Lunes a Viernes a las 8:30 pm.