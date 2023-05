Muerte de Kevin Kaletry habría sido un ''error''; iban por otro influencer, revelan

La muerte de Kevin Kaletry, influencer de 26 años el pasado 4 de mayo durante una conferencia de Wnedy Guevara de "Las perdidas", causó conmoción dentro del mundo del internet y es que el joven originario de Puerto Rico fue baleado a las afueras de las instalaciones donde se encontraban los medios de comunicación e incluso todo sucedió frente a Wendy, pues le estaban realizando una entrevista cuando dos personas en moto llegaron a dispararle a Kevin.

Sin embargo, ahora ha comenzado a circular nueva información en redes sociales en la que aseguran que mataron a Kevin Kaletry por error, pues irían por otro influencer de nombre Davis León, pues además de ser más conocido, en los últimos meses ha sufrido varios atentados e incluso en sus redes sociales él ya reveló que planea irse del país debido a todo lo que ha estado viviendo. Esto se sabe.

Tras la triste y fatídica muerte de Kevin Kaletri, nuevas especulaciones de los propios usuarios y otros creadores de contenido, aseguran que todo había sido un error, pues a quien buscaban para quitarle la vida sería el influencer Davis León, conocido por ser amigo de Mona y Geros.

En sus cuentas de redes sociales, Davis León se describe como bloguero, estilista, actor y modelo que tan solo en su Instagram cuenta con 79,8 mil seguidores y es que en los últimos meses ha sufrido diferentes atentados como: robo en su departamento, amenazas y mensajes sobre un "levantón" y un atentado en su contra estando con Mona.

Este atentado ocurrió el pasado 19 de marzo, en donde Mona publicó que a ella y a Davis León los habían intentado matar con una pistola.

Además, durante un video en vivo de Davis León, alguien le preguntó directamente que el atentando en donde mataron a Kevin Kaletry, era para él y dijo que no contestaría nada al respecto, pues aunque no lo conocía más que a penas hace unos días por zoom, se merecía respeto a su memoria.

Asimismo, en esa transmisión en vivo, Davis León aseguró que tras la muerte de Kevin Kaletry, haya sido o no por error, él piensa irse de México pues siente miedo y no se siente seguro en el país.

“Estoy bien, pero estoy con más miedo todavía. En poco tiempo me han sucedido cosas que dices: ‘qué onda’ y no es mentira, una tras otra."

En ese momento del directo, Davis León dijo a todos sus seguidores que sí piensa irse de México y es una decisión que ya tomó, pues sí llegó a pensar que el atentado de Kevin Kalestry era para él ya que tienen similitudes con los tatuajes y la forma en como vestían, además ambos estaban muy cerca.

“Ahorita lo que voy a hacer es irme del país, así sea algo directo para mí o no, yo ya no me siento seguro aquí. Esa es la decisión que estoy tomando”.