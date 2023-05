Amber Heard maneja un perfil bajo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— ¿Qué ha sido de Amber Heard desde que perdió la demanda por difamación en contra de Johnny Depp? Si bien, su nombre ha vuelto a dar de qué hablar, debido a que pronto volveremos a verla en la secuela de “Aquaman”, la actriz ha mantenido un perfil bajo, luego de toda la batalla mediática que se desató del proceso legal contra Johnny Depp.

En diciembre de este año, se estrenará “Aquaman” y parte importante el elenco de la película, es Amber Heard, que da vida a Mera.

Sin embargo, la trascendencia de su personaje no es por lo único que su aparición en la cinta se espera con gran expectación, sino porque la propia actriz dudó de que los productores de la historia fueran a incluirla en la secuela, debido a la mala reputación que se granjeó luego del juicio que protagonizó con Johnny Depp.

Sin embargo, James Wan y Walter Hamada, director y productor de la cinta, respectivamente, no sólo negaron estas versiones, si no que en la más reciente CinemaCon, un evento internacional que presenta a las películas más esperadas a estrenarse, presentaron el tráiler de “Aquaman, the LostKkingdom”, en el que la actriz aparece en tres ocasiones.

Lo que sí han reconocidos de la cinta es que, en esta entrega, la aparición de Heard será menor. De acuerdo con una investigación publicada por “DailyMail”, hace unos meses, la actriz dejó California para mudarse a la isla de Mallorca, España.