Bárbara de Regil confiesa que le gusta la ropa de paca; su mamá e internautas la critican

CIUDAD DE MÉXICO.— Bárbara del Regil además de su tonificada figura y sus polémicas declaraciones, también destaca por ser un referente de la moda, pues en redes sociales la actriz y modelo se suele presumirse luciendo prendas de marcas de reconocidos diseñadores, es por ello que con su reciente confesión causó gran asombro.

Y es que sus fan no imaginaron que la intérprete de "Rosario tijeras" le gustará comprar ropa usada. Pero como era de esperarse, el gusto de Bárbara generó las críticas incluyendo la de su mamá, quien afirmó que no le guste que su hija use ropa que otra persona ya usó.

Bárbara de Regil confiesa que le gusta la ropa de paca o de segunda mano

La exprotagonista de la telenovela "Cabo" recientemente acudió a un evento organizado por Defranco Concept Store para cortar el listón de inauguración de una de las sucursales del negocio, ahí la prensa "chuleó" el atuendo de la actriz y posteriormente le preguntó sobre su estilo para vestir.

Fue así como Bárbara de Regil reveló que era fanática de la ropa, en general, pues confesó que le encanta la ropa de "segunda mano", afirmando que sí le gustaba la ropa de paca, cuando un reportero se lo preguntó directamente.

La actriz también mencionó que a Bárbara Alfaro, su mamá, no le gusta mucho que use ropa usada e incluso siempre la critica por tener esa preferencia, pero ella no le da mucha importancia a los comentarios de su progenitora ya que considera que la ropa de "segunda mano" son prendas "vintage".

"Yo soy fan de todo, soy fan de la ropa de segunda mano aunque mi mamá me critique, de la paca sí, y mi mamá: 'Pero es usado', y yo: '¿Y qué tiene? Está padrísimo y es vintage', soy fan de la ropa de tienda así de las de las plazas, o sea la verdad que soy fan de todo", explicó la también empresaria.

Bárbara del Regil aprovechó para comentar que le gusta comprar ropa usada pues prefiere no gastar tanto dinero en marcas costosas.

Pese a lo que muchos creen, la protagonista de la serie "Rosario Tijeras" reveló que cuando compra ropa de marcas prestigiosas prefiere adquirir pocas prendas, debido a que a veces es mucho el dinero que se gasta tan sólo por un pantalón, por ejemplo.

"De ropa, así de marcar, soy de comprar súper poquitas cosas y, de repente, usar una porque, de pronto, compras acá mucho y es mucho dinero por un pantalón", detalló Bárbara, quien descartó ser de aquellas personas que compran marcas imitación.

Finalmente, la actriz reconoció que los rumores que sugerían que el elenco de "Cabo", la última telenovela que protagonizó, no tenía una buena relación con ella eran ciertos, asegurando que es algo muy normal es un ambiente de trabajo y para, ejemplificar, le preguntó a uno de los reporteros con los que conversaba si él soportada a todas y todos los presentes.

"Dale con lo mismo, yo tampoco soporté a muchos y así es la vida y no está mal y, a veces, hay alguien que no te cae bien", concluyó Bárbara de Regil.

