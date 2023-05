ExatlÃ³n MÃ©xico. Â¿QuiÃ©n gana la fortaleza hoy 8 de mayo de 2023? 

Exatlón México All Star está en la recta final y este lunes conoceremos quién gana la última villa 360° de la temporada. Rojos y azules ya están empatados en cuanto a integrantes, por lo que ahora la batalla estará más reñida que nunca.

Tanto "Famosos" como "Contendientes" esperan poder llegar juntos a la final y saben perfectamente que estos últimos días las cosas se pondrán mucho más tensas entre ambos equipos. Aquí te decimos quién gana la fortaleza hoy en Exatlón México.

¿Quién gana la villa 360° hoy en Exatlón México All Star?

Exatlón México All Star: ¿Qué pasará hoy lunes 8 de mayo?

De acuerdo con el avance mostrado, rojos y azules están con una sola misión en la mente: la final de Exatlón México All Star. Ambos equipos aseguran que sus rivales son los que tienen que ser eliminados, y es que luego de la polémica salida de Marysol Cortés en la que ella misma afirmó que "le jugaron chueco" porque al parecer Josué se dejó perder por Nataly para salvarla y que no se enfrentara con ella, el equipo de "Contendientes" también tiene muy claro que los rojos y sus estrategias no pueden seguir avanzando de esa manera.

Este lunes, además de estar en juego la Villa 230° también estará la batalla colosal en la que tendrán permitido salir de compras en República Dominicana.

Exatlón México. ¿Quién gana la fortaleza hoy 8 de mayo de 2023?

Según la información filtrada en redes sociales, quien gana la Villa 360° hoy en Exatlón México es el equipo azul, por lo que también se llevarán un premio extra y esto significaría un avance y ventaja para ellos, pues les beneficiará en su rendimiento a la hora de pasar los circuitos.

Cabe mencionar que está información no está confirmada, habrá que esperar a ver el programa para saber quién gana hoy la fortaleza de Exatlón México All Star.

¿Quién gana la villa 360° hoy en Exatlón México All Star?

¿Quién gana la Playera Dorada hoy en Exatlón México All Star?

Este lunes también se pondrá en juego la última playera dorada de la temporada la cual tiene beneficios como vidas extra, repetir carreras, entre otros. Según diversas cuentas de spoiler el participante que gana hoy la playera dorada de Exatlón México es Evelyn Guijarro del equipo azul. Esta información tampoco está 100% confirmada.

Exatlón México All Star 2023: Cuándo y a qué hora verlo EN VIVO

Podrás ver Exatlón México All Star en vivo de Lunes a Viernes a las 8:30 pm (tiempo del centro de México), mientras que ahora serán los viernes en los que se llevará a cabo la eliminación en el mismo horario.