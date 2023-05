Lupita D’Alessio, al borde del llanto durante un show

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—La Arena Ciudad de México se puso a los pies de Lupita D’Alessio, con ovaciones en cada paso del viaje musical que realizó el sábado, como parte de su “Gracias Tour”.

Al grito de “¡Lupita!”, el público emocionó a la cantante, quien estuvo a punto de llorar al ver el gran entusiasmo con el que la recibieron, le costó trabajo interpretar “Cómo se llama” y “Hazme olvidarlo”, los temas con los que abrió la noche.

“Estoy contenta por estar aquí y no tanto, porque no es una decisión fácil pero llega un momento en que hay que tomarla —el público la interrumpió y Lupita pidió que la dejaran hablar—, quiero cuidar mi salud, sentirme bien, voy a cumplir 70 años y sé que quieren lo mejor para Lupita, vamos a ver qué dice el tiempo y ustedes, si ustedes lo quieren, aquí estoy yo”.

Después de que terminó de cantar “Aquí estoy yo”, explicó que quería que se quedaran con la imagen de ella plena y no pensando “ay pobrecita, mejor que se retire”, luego invitó a su hijo Ernesto D’Alessio a cantar con ella “Ni guerra, ni paz”, pero fueron la miles de voces ahí presentes quienes también la acompañaron.

Una de las canciones que han sido emblemáticas y que le dio su sobrenombre fue “Leona dormida” y disfrutó interpretarla.

“No preguntes con quién” y “Costumbres”, fueron los temas que siguieron, pero la artista les dio como sorpresa un popurrí con los temas “Punto y coma”, “Lo siento mi amor”, “Vieras cuantas ganas tengo”, “Como tú”, “Ya no regreso contigo”, “La diferencia” y “Te estás pasando”, momento que puso de pie al público.

Las canciones que la llevaron a la cima del éxito y que convirtieron en un ídolo para todas las mujeres, también se escucharon en el recinto, desde “Inocente pobre amiga” hasta “Qué ganas de no verte nunca más”; pero —sin duda— “Acaríciame” fue uno de los temas más aplaudidos.

“Quiero agradecerle a Dios que me haya permitido llegar hasta aquí, a mis músicos que han sido mis maestros, mis amigos y hermanos, pero esto no sería posible si ustedes no vinieran. Gracias a mis hijos Jorge, Ernesto y César, que están conmigo, son los amores de mi vida, también mi admiración y respeto a los hombres que amo tanto”, expresó.

Fue entonces que se escuchó con fuerza “Mudanzas”, casi un himno para los seguidores de Lupita D’Alessio, quienes prendieron las luces de sus teléfonos, regalando una vista espectacular del recinto.

No podía cerrar la noche sin cantar “Mentiras”, otro de sus grandes éxitos que la han hecho ya una leyenda.