Fue hace tan solo unos días cuando Jorge "El Burro" Van Rankin reveló en sus redes sociales que fue despedido de Miembros Al Aire y arremetió contra Televisa, pues aseguró que la noticia se la dieron en un pasillo y nadie le quiso dar la cara formalmente para anunciarle su salida.

Unas horas después, el productor del programa, Eduardo Suárez afirmó que fue por órdenes de ejecutivos de Televisa que se hicieron cambios en el formato, sin embargo, ahora ha salido a la luz que otro de los conductores de Miembros Al Aire sería despedido y se trata de Yordi Rosado. Esto se sabe.

¿Por qué Yordi Rosado sería despedido de Miembros al aire?

Fue a través de distintos medios de circulación nacional que se dio a conocer que Yordi Rosado sería despedido de Miembros Al Aire porque falta constantemente a las grabaciones debido a otros compromisos laborales.

El periodista Hugo Alexander Maldonado escribió: "Todavía no nos terminamos de reponer del video del 'Burro' donde nos informa muy molesto que fue corrido... ahora me entero que no es el único miembro al que sacarán del programa, porque está confirmado que Yordi Rosado también queda fuera".

Según lo que escribió en su columna, el motivo de ambos conductores se debería que "tanto Yordi como el Burro son los que más veces han faltado y esto ocasionó que los altos mandos de Televisa pidieran sus cabezas".

¿Quién sería el nuevo conductor de Miembros al aire?

Fue el exconductor de Hoy quien reveló que uno de sus excompañeros de 'Miembros al Aire' tomará su lugar en el programa: "Me acaban de quitar la chamba, me corrieron'".

"Me corrieron y creo que va a entrar Leonardo de Lozanne, que no tiene nada qué ver y le mando muchos saludos, pero me corrieron, cómo lo ven... Sí está cabrón no tener los huevos para decírtelo en la cara y hablarte", señaló Jorge 'El Burro' Van Rankin