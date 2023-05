Danilo Carrera dice adiós a México tras forjar una carrera de siete años en la pantalla chica

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Danilo Carrera reveló que recibió una “jugosa” propuesta de trabajo, para que se convirtiera en actor de películas para adultos, ofrecimiento que rechazó de inmediato, no sólo porque su madre “lo habría matado” de enterarse, sino que su formación y educación familiar se lo habría impedido.

El actor de 34 años ya se encuentra en Miami, luego de que hace un día compartiera una emotiva publicación donde no sólo se despedía de Televisa, la televisora en la que debutó y se mantuvo a lo largo de su paso por la pantalla chica, sino que también dedicó un último adiós a nuestro país del que dijo haberse encariñado a tal grado que categorizó a la Ciudad de México como su favorita en todo el mundo.

Carrera abandonó México, tras terminar las grabaciones de la telenovela “El amor invencible”, como había prometido hace unos meses, cuando se dio a conocer públicamente el diagnóstico de su madre, Elsita Huerta, quien padece cáncer, situación por la que el actor volvió a Miami, donde tiene una propiedad en la que reside su madre y en donde la alcanzará para ayudarla durante todo el proceso que requiere luchar contra esa enfermedad.

Sin embargo, antes de marcharse de México, Danilo concedió una entrevista a una revista en la que recordó cuando era joven y, mientras buscaba una oportunidad dentro de la actuación, le ofrecieron en convertirse en actor de películas de adultos por una alta cantidad de dinero, sin embargo, el originario de Ecuador asegura que, en ningún momento, le pasó por la cabeza aceptar dicha propuesta, aunque fue muy criticado por sus amistades pues, por esa suma de dinero, podría despreocuparse de cualquier problema económico.

“Sucedió cuando era chavo, yo estaba empezando, pero imagínense ¡Mi mamá me mataba! Sí era mucho dinero y hubo gente que me cuestionó porque era una oferta muy jugosa, pero les dije que todo ese dinero lo iba a ganar haciendo telenovelas”, contó.

Y dicho y hecho, pues Danilo Carrera revela que se ha hecho cargo de solventar las carreras universitarias de tres de sus hermanos, así como también pagó la suya, lo que le ha generado una gran satisfacción, debido a que él es el mayor de la familia y siempre supo que era la posición que le correspondía, velar por el bienestar y el futuro de cada uno de los integrantes de la familia Carrera Huerta.

De hecho, el actor confió que además del patrimonio que ha podido crear, a partir de su éxito en las telenovelas, invirtió sus ahorros en instalar diferentes haciendas en Ecuador, en las que se lleva a cabo siembra de plátanos, arroz, soya y maíz.

“Yo tengo otras cosas, estoy con mis inversiones, la verdad es que no me dedico sólo a la actuación, tengo mis haciendas en Ecuador y nos va muy bien”.

Finalmente, el actor refrendó que para él no es ningún pesar alejarse del mundo de las telenovelas por cuidar a su madre, pues asegura que en los últimos años se ha perdido de muchos eventos familiares por priorizar su trabajo, por lo que aprovechó para revelar que, durante este tiempo, también tiene pensado casarse y tener hijos, sin embargo, también aclaró que su partida de la pantalla chica es temporal y, mientras menos nos demos cuenta, estará de vuelta en la televisión. “Será sólo un tiempo, no es para siempre, es para que me extrañen”, bromeó el actor.

Tras siete años de que Danilo Carrera llegara a México en búsqueda de abrirse camino dentro del mundo de la televisión, el actor tomó la decisión de retirarse de las telenovelas y la pantalla chica, debido al cáncer que padece su madre, situación por la que dejara en segundo plano su vida laboral y se concentrará únicamente en los cuidados que su mamá necesite; así fue como se despidió de México.

Fue en febrero pasado cuando, a tres días que se estrenase “El amor invencible”, telenovela que Carrera protagoniza junto a Angelique Boyer y Daniel Elbittar, el actor habló de que dejaría de actuar, debido a los problemas de salud por los que atravesaba su madre.

La decisión de Danilo fue muy criticada, pues llegó a especularse que abandonaría la telenovela, a poco de haberse estrenado, y siendo él uno de los personajes principales. Sin embargo, eso no sucedió, pero en una entrevista que concedió, el actor aclaró que no se sentía arrepentido de dejar los melodramas, debido a que “las mamás están por encima de todo”.