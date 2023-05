Pedro Pascal es “niño MTV”

LOS ÁNGELES (EFE).—El actor chileno Pedro Pascal fue el gran triunfador de los premios MTV Movie & TV Awards, al llevarse a casa tres galardones por su desempeño en la serie “The Last of Us”.

“Soy un niño MTV, este reconocimiento significa el mundo para mí. Es un honor ... todos los jóvenes son mis héroes y yo no estaría aquí sin ustedes”, dijo el actor tras recibir el primer trofeo dorado con forma de envase de palomitas en la categoría de mejor héroe.

Gracias al programa “The Last of Us”, basado el videojuego homónimo, Pascal también recibió el premio de Mejor Serie y el de Mejor Dúo por la dupla que realizó en la ficción de HBO Max junto a Bella Ramsey.

Los premios se realizaron sin anfitrión, pregrabados y sin muchas palabras, convirtiéndose el domingo por la noche en la primera premiación destacada que se transmite durante la huelga de guionistas, ofreciendo una transmisión llena de comerciales con muchos clips reciclados del pasado.

“Scream VI” ganó el trofeo a la Mejor Película, superando a “Avatar: The Way of Water (Avatar: El camino del agua)”, “Black Panther: Wakanda Forever (“Black Panther: Wakanda por siempre)”, “Elvis”, “Nope”, “Smile” y “Top Gun: Maverick”.

En su discurso pregrabado, Ghostface, el asesino de la serie de películas de “Scream”, se mostró agradecido: “A todos los fanáticos que votaron, finalmente respondieron mi pregunta: ¿Cuál es su película de terror favorita?”.

“The Last of Us” fue coronado como la Mejor Serie de televisión, superando a “Stranger Things”, “The White Lotus”, “Wednesday” y “Yellowjackets”.

Tom Cruise se llevó a casa el premio a la Mejor Actuación en una película por “Top Gun: Maverick”, superando a Austin Butler, Florence Pugh, Michael B. Jordan y Keke Palmer. En un vídeo de agradecimiento grabado, apareció Cruise pilotando un jet y enviando saludos a los fans, mientras anunciaba su próxima película de la serie de “Misión: Imposible”.

La actriz de origen mexicano y puertorriqueño Jenna Ortega ganó el premio a la Mejor Actuación en una serie de televisión por “Wednesday”, superando a Aubrey Plaza, Christina Ricci, Riley Keough, Sadie Sink y Selena Gomez. “Stranger Things” ganó el premio al Mejor Reparto.

“The Kardashians” ganó el premio al Mejor Reality Documental, la Mejor Actuación revelación fue para Joseph Quinn de “Stranger Things”.

El premio a la Mejor Actuación Cómica fue para Adam Sandler, por “Murder Mystery 2 (Criminales en el mar)”, y “Scream VI” ganó el premio a Mejor Pelea, para lo cual Ghostface agradeció de nuevo a los votantes: “Ya es hora de que alguien finalmente aprecie mi trabajo”.

La anfitriona Drew Barrymore canceló sus segmentos en vivo en solidaridad con el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, también ganó el premio a la Mejor Presentadora, y la alfombra roja del programa no se desenrolló. Ante la amenaza de manifestaciones del sindicato, MTV desechó por completo la parte en vivo de la ceremonia.

Si bien Barrymore no estuvo presente, dejó fragmentos patrocinados y otro en el que se hacía pasar por la hermana menor Skipper en la próxima película “Barbie”. También apareció en un comercial y en una parodia de “Wednesday”.