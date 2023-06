Luz Elena lanza al piso a Laura G en plena transmisión de Venga la Alegría

CIUDAD DE MÉXICO.—Este pasado lunes 5 de junio se unieron al elenco del programa Venga la Alegría tres nuevos conductores: Luz Elena González, Kike Myagoitia y Jimena Longoria; sin embargo la presencia de la también actriz es la que ha dado más de qué hablar, pues ésta ha tenido algunos "malos" momentos con los presentadores originales.

Anteriormente, Ricardo Casares presuntamente fue captado molestó con la participación de Luz Elena, y ahora la exactriz de Televisa habría generado el disgusto de Laura G, pues sin haber pasado una semana de su incorporación, la también modelo tuvo un "encontronazo" con la regiomontana.

Así fue como Luz Elena González lanzó al piso a Laura G en plena transmisión en vivo de Venga la Alegría

Fue durante la dinámica "Corre por el objeto" en la que las conductoras del matutino de TV Azteca demostraron lo competitivas que son, aunque, Luz Elena González se habría excedido pese a la advertencia de la producción de que tenían que medirse.

En el vídeo compartido en las redes sociales del programa se muestra como Laura G y la actriz se enfrentaron. Asimismo, se dejó ver que la exreportera de Televisa fue quien tenía el objeto que debía llevar a la meta, pero la recién llegada a Azteca no estaba dispuesta a perder, por lo que antes de que Laura pudiera ganar la tiró al piso, no sin antes haberla jaloneado.

Por su parte, la regiomontana afirmó que la producción le había pedido que fuera amable por ello presuntamente dejó que Luz Elena actuará de tal modo aunque evidentemente sí le incomodó que su nueva compañera no se midiera.

Sin embargo, Luz Elena no fue la única que mandó al piso a una conductora del elenco original. Jimena Longoria hizo lo mismo con Kristal Silva, quien antes de iniciar su participación se quejó de que Laura G se escondió dentro de la ropa el objeto que cada equipo tenía que obtener para ganar.

El encontronazo de Kristal y Jimena fue un poco más feroz, pero la exreina de belleza pareció no darle importancia, pues estaba más enfocada en ganar. No obstante, Mauricio Barcelata y 'El Capi' Pérez tuvieron que ir a ayudar a Jimena, quien parecía no poder levantarse tras el jaloneo que sostuvo con la conductora del reparto original de VLA.

Tras estos recientes momentos de tensión que se han vivido en las últimas transmisiones en vivo del programa Venga la Alegría, internautas han reaccionado con comentarios en los que señalan no estar a gusto con los nuevos integrantes. Asimismo algunos han comentado que es evidente la mala relación entre los nuevos presentadores y los antiguos.

Mientras que otros consideran que ni con la llegada de los nuevos conductores seguirán viendo el matutino de TV Azteca, pues ya no consideran tenga contenido de calidad.

Te puede interesar: Exhiben a conductor de Venga la Alegría; estaría molesto e incómodo con la presencia de Luz Elena