María Elena Ríos exhibe "explotación" de Poder Prieto y llama depredador a Tenoch Huerta

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi cuatro años han pasado desde el ataque con ácido en contra de la saxofonista y activista feminista María Elena Ríos. Y el pasado jueves, un día después de recordar los eventos que casi terminan con su vida, señaló a la organización Poder Prieto, y en especial al actor Tenoch Huerta, por la publicación de un podcast del cual ella formó parte y del que, dice, no recibió ninguna retribución monetaria ni le fue solicitada su autorización.

"No tienen consentimiento de difundir material que no me quieren pagar, y así como esto, me explotaron en varios para trabajarles gratis", posteó la saxofonista en Twitter respecto al programa El Feisbuk de la Malinche, en el que se publicó el episodio en el que participa.

En la misma publicación, aseveró: "Aparte de violentos por defender al depredador de Tenoch Huerta, explotadores".

María Elena también subió una historia en Instagram en la que calificó a Poder Prieto (organización creada para señalar y visibilizar las prácticas racistas en la industria fílmica) como "vaquetones".

"Estuve en su colectivo y fue un gran error. Yo no hablo con gente incongruente, más con ustedes que son 'antirracistas' pero internamente son súper violentos", escribió. Posteriormente, el episodio de El Feisbuk de la Malinche fue eliminado y la empresa Kapital Films S.A de C.V respondió a través de Twitter que todos aquellos que hayan trabajado para Poder Prieto que no recibieran una paga por ello reclamen directamente con ellos.



¿Qué respondió Poder Prieto a María Elena Ríos?

Luego de las declaraciones de la saxofonista María Elena Ríos, el colectivo de Poder Prieto afirmó en su cuenta de Twitter que espera tener derecho de réplica pues, según ellos, se les acusa de no pagar a la activista por ese podcast, sin embargo, afirman que no pueden pagar por algo que no es producción de ellos.

Respuesta de Poder Prieto

Ante la respuesta del colectivo María Elena Ríos les respondió de nueva cuenta que les había dejado muy claro a su salida del colectivo que no publicaran nada de ella, incluso afirma, la buscaron en un concierto para evitar escándalos por su película de Marvel donde Tenoch Huerta tuvo participación.

María Elena Ríos les responde a Poder Prieto.

Polémicas de Poder Prieto

Esta no es la primera polémica que ha surgido de la apropiación del trabajo de alguien por parte de Poder Prieto. A principios de Abril una influencer también denunció que el colectivo Poder Prieto se había apropiado de diseños que exhibía y promocionaba como propios sin dar el crédito a los artesanos indígenas.

Tras esta polémica, Tenoch Huerta salió a dar la cara y dar su versión de los hechos.

